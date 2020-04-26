«Авангард» побывал в отделении скорой помощи, побеседовал с медиками и узнал, какими средствами индивидуальной защиты обеспечены бригады и в каком режиме работают.

На пороге нас встречает старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Сергей Семченко. Приглашает в кабинет. Мы проходим мимо водителя. Выпала свободная минутка и он решил посмотреть новости. В руках чашка кофе. Здороваемся и проходим дальше.

— Видите, я в респираторе, — обращает внимание Сергей Михайлович, — не снимаю всю смену. Это возможно, кто бы что не говорил. Перчатки постоянно не ношу, хотя их у нас хватает — обрабатываю руки, соблюдаю санитарно-гигиенические правила. По улице хожу также без перчаток и без маски. В магазин – обязательно в маске. А вот на открытом пространстве не советую их носить.

Наше отделение полностью обеспечено всеми средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день имеется 135 ПЧК (противочумных костюмов), 130 респираторов, есть перчатки, дезсредства, маски одноразовые и многоразовые на выбор.

Уже неделю бригады выезжают абсолютно на все вызовы в ПЧК. До этого противочумные костюмы мы надевали только к пациентам с подозрением на коронавирус и температурящим. Фельдшер, санитар и водитель надевают одноразовый комбинезон, перчатки, респиратор, очки или защитные экраны и бахилы. В случае, если у больного температура и он находится на самоизоляции как первый уровень, они надевают в добавок еще одни перчатки, фартук, защитный экран, нарукавники и высокие бахилы. После того, как вызов завершен и пациент передан в приемный покой, проводится дезинфекция салона автомобиля и одежды бригады. Всю экипировку работники снимают и погружают в дезраствор. После экспозиции одноразовую одежду утилизируют.

За время беседы на пульт «скорой» поступил вызов. Звонивший жаловался на температуру. Так я стала свидетелем реальных сборов на вызов. Молодой фельдшер Илья Шруб и водитель Николай Полховский быстро справились с комбинезоном, респиратором, перчатками и бахилами. Илья одел очки, а вот Николай — защитный экран. Бригада садится в машину и спешит на вызов. Их смена закончится в 20.00.

На улице встречаем фельдшера второй выездной бригады Василия Тихоненко. Он – опытный работник, на «скорой» работает уже давно. Спрашиваем:

— Жарко у вас тут? Устали?

— Да, прохлаждаться не дают. Сегодня еще не ел. Но держусь. И не такое доводилось переживать. Тяжело не физически, а скорее морально. Есть тревога среди населения. Люди стали больше обращаться с температурой и кашлем. В результате увеличилось количество вызовов. Хотя не знаю что хуже: паника или абсолютное безразличие, когда люди ведут себя откровенно безответственно, не соблюдают элементарные правила гигиены, нарушают меры безопасности. Что касается лично меня, то я просто делаю свою работу. Мы понимаем, что можно заразиться. Но, если соблюдать правила безопасности, использовать средства защиты и мыть руки чаще обычного, риски минимальные. Очень хочется, чтобы это делали все. За свою бригаду могу поручится на 100 процентов. Все они — отличные ребята. Ответственные и преданные своему делу.

— Как думаете? Коронавирус изменит нас?

— Я просто уверен в этом. Может, к гигиене приучимся. Я уже к перчаткам привык, буквально сжился с ними (смеется). Раньше только внутривенные инъекции делали в перчатках.

— За руки здороваетесь?

— Уже нет.

— За информацией в социальных сетях следите? Комментарии читаете?

— Конечно, слежу за развитием событий, но в соцсетях не сижу. Комментариями тем более не интересуюсь. Толку? Кто их пишет. Диванные эксперты? У нас сейчас каждый эксперт. А мне работать надо.

— Спасибо, Василий Николаевич. Берегите себя и будьте здоровы!