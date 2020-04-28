- 29 апреля с 16.00 до 17.00 на «прямой линии» «Авангарда» – прокурор Буда-Кошелевского района Андрей Олегович КОМАРОВ.
- 30 апреля с 11.00 до 12.00 «прямую линию» в редакции проведет заместитель прокурора Буда-Кошелевского района Антон Сергеевич БОБЫЛЕВ.
Предварительно вопросы можно задать по телефонам: 2-13-94, 2-46-21, 4-03-72 или по электронной почте avangard.gazeta31@budakosh.by с пометкой «Прямая линия».
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