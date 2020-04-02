В Беларуси внесены изменения в положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилфонда. Это предусмотрено постановлением Совмина от 18 марта 2020 года №152, сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.

Согласно документу, с 1 апреля 2020 года предусматривается скидка (применение коэффициента 0,85 к тарифу на электрическую энергию, установленному для жилых домов или квартир, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами) за потребленную электроэнергию для граждан, проживающих в квартирах многоквартирных жилых домов, оборудованных в установленном порядке системами централизованного теплоснабжения для отопления и газоснабжения для приготовления пищи и не оборудованных электрическими плитами, системами централизованного горячего водоснабжения и индивидуальными газовыми водонагревателями.

Постановлением также определен порядок оплаты ЖКУ по субсидируемым тарифам для населения в жилых помещениях, расположенных во вновь введенных многоквартирных жилых домах, в том числе в которых электрическая энергия используется для отопления и горячего водоснабжения, в течение одного месяца со дня возникновения права собственности на эти помещения до дня регистрации по месту жительства в таких помещениях.