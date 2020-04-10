Небезопасные детские игрушки обнаружены в торговой сети Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информационно-аналитической и правовой работы региональной инспекции Госстандарта Юлия Мачулина.

Речь идет об озвученных игрушках и пистолетиках со снарядами, не отвечающих требованиям ТР ТС008/2011 «О безопасности игрушек» по показателям безопасности. «Проверенные экземпляры издают громкие резкие звуки. Они могут не только раздражать слух, но и оказывать негативное влияние на психику ребенка: малыш может стать пугливым и гиперактивным», — рассказала Юлия Мачулина.

Слишком громким оказался «Лунтик-сказочник с силиконовыми ушами» для детей до 3 лет (артикул STORY-LUNTIK). Эквивалентный уровень звука составил 75 дБА при норме не более 60 дБА, максимальный уровень — 79 дБА при норме не более 70 дБА для игрушек, предназначенных для детей этого возраста.

Отличалось повышенным шумовым фоном и «Пианино» (AUSINI артикул 6000), предназначенное для детей от 3 лет и старше. Эквивалентный уровень звука — 71 дБА при норме не более 65 дБА.

Небезопасными оказались и товары для мальчиков. «В детском оружии снаряды, выпускаемые при помощи пускового механизма и обладающие кинетической энергией, не исключают риск травмирования ребенка или тех, кто рядом. Защитный амортизатор в виде вакуумной присоски отделяется при растяжении. Снаряды с вакуумной присоской могут стать причиной удушья детей, поэтому вакуумные присоски должны быть больших размеров, чем в представленных образцах, либо надежно закрепляться», — подчеркнули в инспекции. Опасными для детских игр признаны пистолет (артикул AS-SB470B/XF024724) и пистолет с мягкими пулями (артикул № 200283011).

Товары запрещены к реализации. Специалисты инспекции направили импортерам (поставщикам) этой продукции предписания об изъятии из обращения опасных игрушек.