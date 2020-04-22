Пожалуй, сегодня в нашей стране не найдется человека, которого так или иначе не коснулся бы Чернобыль. Жительнице агрогородка Октябрь Нине Белич навсегда пришлось оставить дорогие сердцу места. Радиация забрала у нее и самого родного человека – супруга. Историей своей жизни до и после чернобыльской аварии женщина поделилась с читателями районки.

Время не стоит на месте и все дальше уносит нас от событий далекого 1986 года, когда всю Беларусь и территорию постсоветского пространства буквально всколыхнула весть о трагедии на Чернобыльской АЭС. Тогда и подумать никто не мог, что отголоски этой катастрофы будут звучать еще не одно десятилетие.

С Ниной Михайловной встретились в ее благоустроенном доме, в котором она почти 15 лет живет одна. Ее одиночество скрашивают домашние животные и хозяйство, в которых женщина находит утешение.

Мне навстречу, добродушно виляя хвостом, бежит маленькая дворняга.

– Собаку девять лет назад привезла из выселенной Липы после смерти ее хозяина, единственного жителя когда-то цветущей деревни, – рассказывает Нина Белич. – В 1986-м в Липе проживало около 500 человек, был свой магазин, ФАП, клуб, школа, детский сад – одним словом, все для мирной и счастливой жизни. Невозможно передать словами красоту и неповторимость моего родного уголка, буквально утопающего в зелени садов. Рядом лес, речка, луга. И хотя с того времени прошло много лет, я и сегодня, закрыв глаза, снова и снова возвращаюсь в родные места, где прошли самые лучшие годы жизни. Не перестаю задавать себе один и тот же вопрос: за что нас постигла такая кара?

Мое детство прошло в Чеботовичах, где мы жили вдвоем с матерью. Еще в школе я твердо решила, что стану учителем. Любовь к родному языку мне привила Людмила Ивановна Кузьмина, которая была не только педагогом с большой буквы, но и замечательным человеком. Впоследствии с ней мы очень сблизились. После школы устроилась работать пионервожатой и одновременно заочно училась в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины на учителя белорусского языка и литературы. Там впервые увидела и своего будущего супруга, который преподавал на филологическом факультете. Бывает же такое, буквально взглянув на него, поймала себя на мысли, что человек этот станет моим супругом и фамилию Гарусова сменю на Белич. А ведь тогда, стоя перед расписанием занятий, я долго размышляла, кому такая фамилия принадлежит: мужчине или женщине? Ничего не скажешь, вот уж точно судьба.

А потом судьба в очередной раз свела их уже в Липской школе, где в 1972 году Нина Михайловна работала учителем белорусского языка, а Владимир Леонидович приехал учить ребятишек русскому языку. Через год они расписались. Вместе учительствовали, вели хозяйство и строили планы на будущее. В 1975-м супруг стал директором школы, а через три года у них родился единственный сын Леонид, настоящая радость и опора для родителей.

– В деревне мы жили одной большой семьей. Все вместе весело отмечали праздники, дружно работали. Таких дружелюбных и открытых людей, как мои земляки, больше нигде не встречала, – вспоминает женщина. – К сожалению, чернобыльская беда разбросала нас по всей стране. Тем не менее раз в год с некоторыми из них мы встречаемся на Радуницу. Из разных уголков Беларуси бывшие жители деревни приезжают в Липу, чтобы почтить память своих родных и хоть на миг вернуться в родные места. Ближе к этому дню мой дом наполняется долгожданными гостями, бывшими учениками и односельчанами, и мы возвращаемся в прошлое, вспоминая нашу счастливую жизнь.

Не могла не поинтересоваться у своей собеседницы, как они узнали о том, что взорвался атомный реактор?

– 26 апреля 1986 года был самый обычный день, – рассказывает Нина Михайловна.

– О том, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, стало известно ближе к 1 мая. Хотя до этого я уже чувствовала недомогание: были сильные головные боли, горели открытые участки тела, а восьмилетнего сына мучила бессонница. Странным показалось и то, что даже корова отказывалась есть зеленую траву, росшую на лугу. А потом супруг случайно поймал на радиоприемнике зарубежную волну, где говорили об аварии на атомном реакторе. Но, несмотря на это, всей реальной угрозы и масштаба происходящего мы еще не представляли.

Помню, как на 9 мая отправились к памятнику воинам-освободителям, а в это время в небе летала авиация, расстреливающая со стороны Гомеля черные тучи, которые потом шли в нашу сторону. Люди переговаривались между собой, но всей правды никто не знал. Знаете, я теперь очень боюсь своих снов. Ведь накануне трагедии во сне увидела знаки беды, только особого значения тогда этому не придала, старалась гнать дурные мысли прочь, да и изменить что-то было уже не в моих силах. Детей из деревни стали вывозить на оздоровление под Тверь, где мы вместе с ними находились все лето. Будучи там, узнали, что наша деревня очень сильно пострадала от радиации. После возвращения мы, учителя, готовясь к предстоящему учебному году, снимали верхний слой почвы возле школы, который увозили за деревню, а еще высекали кусты. Подобные меры, как считалось, должны были обезопасить нас от радиации. И вместе с этим продолжали жить обычной сельской жизнью.

В 1987 году в деревню приехали военные, специальным раствором они снаружи обрабатывали дома и постройки. Детей старались меньше выпускать на улицу. В то время супруг перешел работать секретарем в Октябрьский сельсовет, где в скором времени нашей семье выделили благоустроенное жилье. И как нам не хотелось, но нужно было переселяться.

Еще год я работала в Липской школе. Деревню выселяли на протяжении двух лет, с 1988 по 1990 год. Что в то время там происходило, больно вспоминать. Слезы людей, покидавших свои дома и имущество, нельзя забыть. Многие оставляли в домах иконы, считая, что они будут оберегать и хранить жилище в отсутствие хозяев. И каждый в душе еще надеялся вернуться назад. В Липе остался только один житель – Олег Досов, категорически отказавшийся уезжать. Он всегда держал большое хозяйство, занимался пчеловодством и с радостью встречал всех, кто наведывался в пустующую деревню. А 9 лет назад его не стало. Мужчина умер на крыльце дома. Ему было чуть больше 50. Вот так радиация забрала последнего жителя и хранителя Липы.

В 1988 году Нина Белич пошла на работу в новую, только построенную Октябрьскую среднюю школу, где трудилась вплоть до выхода на заслуженный отдых. Благодаря ее стараниям там появился краеведческий музей, в котором хранились экспонаты, собранные женщиной, в том числе и из выселенной деревни. Но в 2005-м в двери ее дома опять постучалась беда: умер ее любимый супруг. Последние годы жизни он боролся с онкологией, вызванной воздействием радиационного облучения. Ведь, работая в сельсовете, ему часто приходилось бывать в деревнях, подлежащих выселению, что и сказалось на здоровье.

Нина Михайловна тяжело переживала невосполнимую утрату. Благо, сын всегда поддерживал и помогал. Он с семьей живет в Чечерске, где работает старшим следователем в районном Следственном комитете. А внуки почти каждые выходные навещают любимую бабушку.

– Я все время думаю, как сложилась бы наша жизнь, если бы не было Чернобыля? Наверное, мы все так же жили счастливо в милом сердцу уголке. Но самое главное – многие были бы рядом с нами, живые… Я и сегодня испытываю страшную боль от утраты. Для меня, как и для других земляков, Липа всегда будет самым красивым и неповторимым местом на земле, где навечно осталась частичка моей души, – поделилась Нина Белич.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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