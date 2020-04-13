Во время пандемии коронавируса в аптеках раскупают не только маски, но и одноразовые перчатки. Однако специалисты говорят, что от последних гораздо больше вреда, чем пользы, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В супермаркете, на рынке, в общественном транспорте все чаще можно увидеть людей в одноразовых перчатках. Однако во многих аптеках и магазинах их запасы иссякли. Многие надеются, что перчатки помогут им защититься от коронавируса, ведь, по версии ряда ученых, COVID-19 можно заразиться в том числе, дотронувшись до поверхности, на которую попали капельки выделений чихающего или кашляющего больного. Так ли это на самом деле и действительно ли стоит носить перчатки для профилактики коронавируса?

Хотя врачи и весь медицинский персонал в своей работе обязательно используют одноразовые перчатки, они защищают руки лишь от грубых загрязнений — к примеру, крови и других биологических жидкостей. Защиту же от бактерий и вирусов перчатки обеспечивают лишь на очень короткое время. Все дело в том, что перчатки изготовлены из пористого материала. Поэтому чем дольше их носят, тем легче патогенные микроорганизмы могут проникнуть внутрь. Это одна из причин, по которой врачи после использования одноразовых перчаток тщательно моют и дезинфицируют руки.

Одноразовые перчатки из винила, латекса или нитрила создают ощущение стерильности, однако это впечатление крайне обманчиво. В то время как многие люди, надев перчатки, более тщательно следят за тем, чтобы не дотрагиваться до лица, они все равно довольно часто это ненароком делают.

Более того, врачи предупреждают, что ношение перчаток может даже увеличить риск заражения. В одноразовых перчатках кожа начинает очень быстро потеть. Акцентируя внимание на том, что теплый и влажный климат — идеальная среда для размножения бактерий и вирусов всех видов, немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд в Twitter и Facebook призвал население перестать носить медицинские перчатки в быту.

Похожего мнения придерживается и пульмонолог из Германии Йенс Мэтью. В интервью немецкой медиакомпании SWR он заявил, что перчатки не только не защищают от заражения коронавирусом, но даже могут этому способствовать. «За очень короткое время одноразовая перчатка собирает на своей поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая рука», — поясняет врач.

Глава Австрийского общества по инфекционному контролю Оян Ассадиан уже на протяжении многих лет предостерегает людей от нецелесообразного использования медицинских перчаток. «Я бы вообще не рекомендовал людям без знаний в области медицины носить одноразовые перчатки в быту. Требуются определенные знания и тренировка, чтобы при снятии одноразовых перчаток приставшие к ним микроорганизмы там и оставались, а не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды», — объясняет инфекционист в интервью онлайн-журналу pflegen-online.de.

Поэтому, подчеркивают ученые, защищаясь от коронавируса, нужно придерживаться традиционных профилактических мер — тщательно мыть руки с мылом и по возможности воздерживаться от посещения общественных мест. А надевать одноразовые перчатки при походе в магазин уж точно не стоит.

Белта