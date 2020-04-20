Труд операторов машинного доения легким уж точно не назовешь: это и ранние подъемы, и большие физические нагрузки, да и условия труда, прямо скажем, не такие комфортные, как в теплых и уютных кабинетах. В эту профессию идут те, кто не боится трудностей и любит животных. Именно к таким людям относится и Ольга Николаенко из ОАО «Юбилейный-Агро», которая в животноводческой отрасли вот уже 35 лет, причем большинство из них на МТФ «Буда-Люшево».

уть, видимо, был заранее предопределен, – рассказывает женщина. – С раннего детства я наблюдала за трудовыми буднями родителей, а потом и сама пошла по стопам матери-доярки. К тому же в сельском хозяйстве труд механизаторов и животноводов всегда был в почете. Это сейчас молодежь не хочет работать на земле, боясь трудностей. Все в город стремятся. А мы жили по принципу «где родился, там и пригодился». Может поэтому к своему делу относились более ответственно и добросовестно. Мы всегда старались держать равнение на передовиков, хотя условия труда в то время были куда тяжелее.

Родилась Ольга Николаевна на Брагинщине, в деревне Пирки, в простой рабочей семье, где, кроме нее, подрастали еще 11 детей. А так как она была самой старшей, то и многие обязанности по воспитанию младших братьев и сестер легли на ее плечи. Ей рано пришлось повзрослеть и освоить все премудрости сельской жизни. С малых лет она уже ловко управлялась с хозяйством, став для матери главной помощницей.

– Сейчас даже и не вспомню, когда впервые попробовала доить коров. Кажется, что умела делать это всегда, – делится наша героиня. – Мне часто приходилось помогать матери на ферме, где я практически и выросла. Окончив базовую школу, поступила в Черниговский комвольно-суконный комбинат учиться на ленточницу. После учебы где-то полгода работала там же, а потом встретила будущего супруга и вернулась в родные места. Весной 1985 года мы расписались, а в декабре родился наш первенец Алексей. Вместе с супругом Виктором работали в совхозе «Брагинский»: он был трактористом, а я дояркой. От хозяйства получили однокомнатную квартиру в многоэтажном доме. У нас было все для счастливой жизни: благоустроенное жилье, хорошая работа, родные и близкие люди рядом.

К сожалению, в размеренную жизнь ворвалась огромная беда, которую все называют Чернобыль. Наша деревня находилась в пятнадцатикилометровой зоне от Чернобыльской АЭС. Можете представить, какую дозу радиации мы тогда получили? 4 мая нас, женщин с маленькими детьми, вывезли на временное проживание в пионерский лагерь под Светлогорском, а через месяц – под Минск, в санаторий «Интеграл», где мы и пробыли все лето. А в это время супруг продолжал жить и работать в хозяйстве. В начале сентября вернулись в Брагин, где временно находились в детском отделении больницы. Решался вопрос с дальнейшим местом жительства. О том, чтобы остаться в родной деревне, даже не шло и речи. Нас распределили в Рогачевский район. Но судьба распорядилась иначе, и мы попали в Буда-Кошелевский, в деревню Буда Люшевская, где уже поселились одни из наших. В хозяйстве, как и другим переселенцам, нам построили благоустроенный дом, за полученную компенсацию мы приобрели необходимое имущество, ведь приехали только с одним чемоданом детских вещей. Одним словом, практически начинали жизнь с чистого листа.

Спустя столько лет о когда-то родной деревне вспоминаю все реже. Может потому, что с момента переселения туда больше никогда не возвращалась. Хотя знаю, что большинство домов уже разрушено, но наша многоэтажка все так же стоит, как немое напоминание о былых счастливых временах. Будакошелевщину уже считаю родным домом, ведь здесь прошла большая часть моей жизни, выросли дети, подрастают внуки. Да и все мои братья и сестры поселились в разных уголках нашего района, поэтому видеться можем без особых проблем.

Ольга Николаевна как пришла много лет назад на ферму оператором машинного доения, так и трудится там по сей день. И хотя 4 года уже находится на льготной пенсии, работу оставлять не собирается, ведь чувствует в себе еще силы, да и желания работать у нее не отнять. К тому же именно на таких людях и держится сельское хозяйство.

– Сидеть без дела не в моем характере. Каждое утро к 5.30 спешу на первую дойку, а дальше все идет как по накатанной. В моей группе 50 буренок, за каждой из них нужен уход, – делится оператор машинного доения. – Раньше у каждой из них была своя кличка, сейчас же они под номерами. Всех подопечных знаю, как говорится, в лицо. За годы работы с ними научилась находить подход даже к самой строптивой рогуле: животные ведь умные создания и тонко чувствуют отношение к себе. Мои буренки, например, узнают меня даже по голосу. Домой прихожу после восьми вечера, поэтому с домашними делами стараюсь справиться между дойками. С наступлением весны прибавляется работа на приусадебном участке, а он, к слову, у нас немаленький – 50 соток. Благо супруг и дети мне всегда помогают.

По признанию нашей собеседницы, ее женское счастье заключается в детях и внуках. Сын Алексей и дочь Алеся живут и работают в Гомеле, а трое внуков – час-тые гости в бабушкином доме. Каждого из них она старается окружить вниманием и заботой, ведь что может быть лучше, чем слышать веселые детские голоса в родительском доме. Это дает силы и вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Надо сказать, что за плодотворный и добросовестный труд Ольгу Николаенко не раз отмечали грамотами и наградами. Своим опытом она с радостью делится с теми, кто делает первые шаги в профессии. Это только на первой взгляд кажется, что никакой премудрости в том, чтобы быть оператором машинного доения, нет. За 35 лет работы в животноводческой отрасли уже и не счесть, сколько тонн молока надоила женщина – целые молочные реки. И очень хочется, чтобы они и впредь никогда не пересыхали.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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