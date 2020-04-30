«Белтелеком», «Белпочта» и мобильные операторы подготовили различные акции к 9 Мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны с 7 по 11 мая могут бесплатно пользоваться услугами телефонной связи за счет средств «Белтелекома» (местные и междугородные разговоры). Также бесплатно предоставлена возможность местных, междугородных, международных разговоров по сервисным телефонным картам номиналом 16000 тарифных единиц. В честь Дня Победы «Белтелеком» предлагает специальные условия для подключения к ZALA.

Мобильные операторы, как и в прошлом году, предлагают специализированные тарифные планы для ветеранов. Так, в рамках инициативы компании А1 #оставайсяонлайн ветеранам и лицам, приравненным к ним, тарифный план «Победа» предоставляется с нулевой абонентской платой с 26 марта по 31 августа. Тарифный план «Победа» для ветеранов Великой Отечественной войны от МТС позволит пользоваться мобильной связью за Br1 в месяц. Оператор life:) предлагает «Льготный тариф».

«Белпочта» проводит акцию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители страны, достигшие 75-летнего возраста, смогут бесплатно получить наборы из трех почтовых карточек поздравительной тематики с оттисками специального штемпеля, заменяющего марку. Их можно бесплатно отправить по Беларуси до 15 мая.

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