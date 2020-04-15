Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси 16 апреля из-за усиления ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь. Ветер западный 5-10 м/с, ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории его порывы достигнут 15-22 м/с, в дневные часы местами по северу — до 25 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем — 8-14 градусов тепла, по югу — до плюс 17.