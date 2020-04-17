Национальный академический концертный оркестр Беларуси готовит программу, посвященную медицинским работникам, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

Михаил Финберг. Фото из архива

«Известные песни белорусских, российских и советских композиторов как всегда вживую исполнят солисты заслуженного коллектива — лауреаты международных и республиканских конкурсов. Это будет творческий подарок людям в белых халатах к их профессиональному празднику — Дню медицинского работника», — рассказал Михаил Финберг.

Маэстро отметил, что медработники всегда заслуживают уважения, но в эти дни их по праву можно назвать настоящими героями. «Каждый день они делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы сохранить человеческую жизнь. Мы хотим сказать слова благодарности медикам через наше творчество. Хочется пожелать им спокойных будней, долголетия и, конечно, здоровья. Надеюсь, что наша программа придется им по душе», — добавил он.

Белта