Национальный академический концертный оркестр Беларуси готовит программу, посвященную медицинским работникам, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

«Известные песни белорусских, российских и советских композиторов как всегда вживую исполнят солисты заслуженного коллектива — лауреаты международных и республиканских конкурсов. Это будет творческий подарок людям в белых халатах к их профессиональному празднику — Дню медицинского работника», — рассказал Михаил Финберг.

Маэстро отметил, что медработники всегда заслуживают уважения, но в эти дни их по праву можно назвать настоящими героями. «Каждый день они делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы сохранить человеческую жизнь. Мы хотим сказать слова благодарности медикам через наше творчество. Хочется пожелать им спокойных будней, долголетия и, конечно, здоровья. Надеюсь, что наша программа придется им по душе», — добавил он.

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