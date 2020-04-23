Оставайтесь дома и вам помогут. В Буда-Кошелевском райисполкоме в новом формате прошел прием граждан.

Глава района общался с горожанами по телефону. В целях предотвращения распространения коронавируса режим личных встреч изменили на дистанционный. Чтобы вести предметный разговор, граждане озвучивали свои вопросы предварительно по телефонам: 7-50-00 и 7-91-31. А уже в среду, 22 апреля председатель райисполкома связывался с заявителями в назначенное время.

В ходе приема обратилось 5 человек. Жильё, качество воды в Ивольске, благоустройство гражданского кладбища – вот неполный круг вопросов, обозначенный буда-кошелевцами.

Кстати, одну из проблем обещали разрешить: в ближайшее время на гражданском кладбище в Уваровичах установят общественную уборную. А вот гражданке, которая просила выделить ей жилье, для начала посоветовали обратиться в службу «Одно окно» и написать заявление, встать на очередь, как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Еще один частный вопрос касался межличностных отношений между свекровью и экс-невесткой. Глава района обещал подключить к разрешению конфликта сотрудников органов внутренних дел, но настоятельно рекомендовал гражданке обратиться в суд. «Решение проблемы – в плоскости судебных инстанций, — отметил он.

Наиболее острою проблему, вызывающую беспокойство жителей Ивольска, озвучила жительница деревни. Качество воды в населенном пункте по содержанию железа оставляют желать лучшего, а строительство станции обезжелезивания запланировано только на 2025 год. С просьбой о содействии переноса строительства станции на более ранний срок она и обратились к главе района. Отвечая на просьбу, Анатолий Гапоник сообщил,

— Сроки ввода в эксплуатацию станции обезжелезивания обозначены, но мы видим, что в Ивольске есть потребность в станциях обезжелезивания. А это значит, мы должны ходатайствовать, чтобы эту работу не затягивать до 2025 года и провести как можно быстрее.

Напомним, приём граждан по личным вопросам председатель райисполкома проводит дважды в месяц – каждую вторую и четвёртую среду месяца. Предварительная запись на личный прием осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 7-50-00, 7-91-31. По этим же телефонам можно записаться на прием к председателю районного Совета депутатов и заместителям председателя райисполкома. График приемов и прямых телефонных линий по субботам размещен на сайте Буда-Кошелевского райисполкома.