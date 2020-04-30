Об этом рассказал главный государственный санитарный врач области Александр Тарасенко.

— Хочу обратить внимание отдельных недобросовестных представителей интернет-ресурсов на публикацию личных данных заболевших или лиц, находящихся на самоизоляции, без их согласия, — отметил Александр Тарасенко. — Это нарушение статьи 46 Закона о здравоохранении. В соответствии с ней только пациент вправе определить круг лиц, которым можно сообщать информацию о состоянии его здоровья, либо запретить ее разглашение.

Данные об обращении пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, о наличии заболеваний, диагнозе, возможных методах лечения, рисках, иные сведения, в том числе личного характера — врачебная тайна.

— Хочу отдельно подчеркнуть, что обязанность сохранять врачебную тайну наравне с медицинскими работниками распространяется также на лиц, которым стали известны сведения, составляющие врачебную тайну, — резюмировал главный государственный санитарный врач области. — В этой связи еще раз напоминаю нарушителям элементарных норм этики, что медучреждения гарантируют людям сохранение врачебной тайны, и не будут способствовать любопытствующим представителям СМИ вторжению в личную жизнь граждан и распространять информацию о состоянии здоровья. Любая попытка нарушения врачебной тайны в СМИ и на интернет-ресурсах, как и незаконное распространение персональных данных, получит соответствующую правовую оценку. Виновные в полной мере понесут за это установленную ответственность.

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