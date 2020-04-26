Офицеры белорусской армии на сегодня перечислили на благотворительный счет Министерства здравоохранения более Br130 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

«С инициативой организовать сбор средств среди офицеров для содействия охране здоровья населения на прошлой неделе выступили офицеры Военной академии. Предложение поддержали во всех воинских частях», — рассказали в Минобороны.

Благотворительный счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования. Поступающие туда средства распределяются в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.