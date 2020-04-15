О том, как организована работа в Буда-Кошелевской ЦРБ в условиях эпидемии, рассказала главный врач Жанна Евтухова.

— Круглосуточно медики совместно со специалистами районного центра гигиены и эпидемиологии отслеживают ситуацию с распространением коронавируса и принимают оперативные меры реагирования, четко следуя выработанному алгоритму действия. Пациентов с подозрением на коронавирус мы помещаем в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы, берем забор. В случае, если тест оказывается положительным, госпитализируем в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. Одновременно устанавливаем перечень контактных лиц первого и второго уровней, организуем их лабораторное обследование. Кого-то при наличии признаков ОРИ мы госпитализируем в Буда-Кошелевское отделение, кто-то остается дома на самоизоляции.

На сегодняшний уже 20% контактов первого уровня имеют на руках отрицательные анализы на COVID-19, остальные анализы пока в работе. Контактные находятся под наблюдением медиков.

Что касается средств защиты для медицинского персонала (маски, перчатки), антисептиков, защитных халатов и лекарственных препаратов, то больница ими обеспечена в полном объеме. Заключены договора с поставщиками. Медики, которые принимают контактных или пациентов с вероятными случаями заболевания, медперсонал реанимационного отделения, фельдшеры скорой помощи также обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Могу вас заверить, во всех медучреждениях налажен контроль за соблюдением правил гигиены. Более того, буквально на прошлой неделе для дезинфекции помещений был приобретен мощный генератор холодного тумана.

Всем нам сегодня крайне важно понять: коронавирус – не приговор, а вот паника действительно очень опасна. Ради собственного здоровья и жизни близких я убедительно прошу всех не поддаваться панике и доверять только рекомендациям специалистов. Соблюдайте элементарные правила гигиены: не трогайте лицо, глаза, нос руками, почаще обрабатывайте их антисептиками и просто мойте с мылом. В случае недомогания обращайтесь к врачу. Также, чтобы минимизировать риски заражения и распространения корнавирусной инфекции, по возможности избегайте массового скопления людей. Соблюдайте респираторный этикет при чихании или кашле. Используйте средства защиты органов дыхания: одноразовые медицинские маски, респираторы, — рассказала Жанна Владимировна.

Ирина ПАЛУБЕЦ.