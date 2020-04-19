Великобритания

Англичане чтут светлое воскресенье наравне с Рождеством. К Пасхе приурочены двухнедельные каникулы в школах и колледжах. В субботнюю ночь в храмах начинаются праздничные службы.

Традиционные пасхальные украшения церквей и домов:

ветки деревьев с распускающимися почками;

свежие нарциссы, крокусы, тюльпаны;

расписанные рисунками яйца.

В воскресенье принято надевать новые наряды – символ прихода весны, окончания холода и непогоды. Дети с утра получают подарки – корзины со сладостями. По поверью, их приносит пасхальный заяц, он же прячет и разукрашенные яйца. Их поиск превращается в отдельную веселую игру. Ребенок, нашедший больше всего трофеев, получает приз. Настоящие яйца сейчас чаще заменяют шоколадными или сувенирными.

Пасха в Великобритании – семейное торжество. На обед готовят запеченную с овощами баранину, пекут особый пасхальный кекс (simnel cake). К чаю также подают булочки в форме креста. В понедельник взрослые угощают встреченных на улице детей конфетами, вручают небольшие игрушки. Популярна у британцев старинная национальная забава – яичные бега. Участники запускают с пригорка сваренные вкрутую разноцветные яйца, которые наперегонки катятся к подножью холма.

Игра символична: она напоминает о камне, отваленном от Гроба Господня.

Франция

Праздник в стране справляют с размахом, он олицетворяет не только христианские ценности, но и приход весны, торжество света и радости.

Любимый французскими детьми сказочный персонаж – пасхальный кролик. По легенде, языческая богиня Эстра однажды обратила курицу в зайца, что не помешало ему нести яйца.

В праздничное утро родители прячут корзинку со сладостями в доме или в саду, а дети ищут ее. Популярные шоколадные сувениры в Христово Воскресенье во Франции:

петухи;

кролики;

колокольчики;

рыбки;

монеты;

яйца.

Улицы украшают красочными лентами, гирляндами. В день Пасхи оживают все колокола в храмах. Накануне, со Страстной Пятницы до утра воскресенья они молчат – это дань памяти страданиям распятого Христа. Детям объясняют, что колокола отправляются в это время к Папе Римскому для благословения.

В Великую Субботу в церквях проходят службы, освящение воды и огня. Французы зажигают от него свечи и уносят домой. Верующие посещают всенощную, которая проходит в ночь на светлое воскресенье. На Пасху жители накрывают праздничный стол, устраивают пикники. На улицах всю неделю демонстрируют спектакли по библейским сюжетам.

Германия

Немцы вместе с Пасхой отмечают старинный национальный праздник, посвященный богине весны и плодородия Остару. Церковь традиционно терпимо относилась к древнему языческому обычаю, что позволило объединить торжества. В Германии официальными праздничными днями считаются воскресенье и следующий за ним понедельник.

Яйцо издавна символизировало плодородие, с принятием христианства оно стало олицетворением жизни.

Пасхальный заяц пришел из древнегерманской мифологии. Утро праздника начинается для детей с поисков гостинцев, которые он прячет. Подсказками для поисков служат записки.

Дома немцы украшают пасхальными венками, сплетенными из свежих цветов и веток с первыми распустившимися листочками. Последние освящают в храмах, дополняют их сладостями, фруктами, обвязывают лентами и вручают детям. Засушенные ветви хранят как обереги.

Италия

Традиции празднования Христова Воскресения здесь имеют многовековые корни. Пасху в стране любят и чтут так же, как Рождество. Старинный обычай разносить по домам благословенный в церкви огонь сейчас перерос в яркие праздничные фейерверки и пиротехнические шоу, устраиваемые на городских площадях.

Накануне праздника у итальянок принято устраивать генеральную уборку, наводить порядок, выбрасывать все ненужное.

На Пасху традиционно готовят лучшие блюда. В разных регионах страны обряды и праздничные лакомства отличаются. В светлое воскресенье на завтрак подают:

украшенные вареные яйца;

яичницу frittata, обжариваемую с двух сторон;

выпечку colomba в форме четырехлистника (по рецепту напоминает русский кулич);

сладкие пироги;

мясную, рыбную нарезку.

Большое значение итальянцы придают праздничному обеду. На стол выставляют лазанью, запеченное мясо ягненка, торты, пирожные. В церквях проводят пасхальные мессы. В предшествующую торжеству неделю организуют театрализованные представления, посвященные жизни и деяниям Господа. В них участвуют местные жители. Принято дарить друг другу шоколадные яйца с сюрпризами. В Страстную Пятницу в Риме проходит крестный ход, символизирующий путь Иисуса на Голгофу. В Христово Воскресенье верующих в Ватикане благословляет Папа Римский.

Испания

Главный религиозный праздник в стране называют Semana Santa – Святая Неделя. За 7 дней до Пасхи наступают каникулы. Испанцы используют дополнительный отпуск для поездок в гости, отдыха на природе. В праздничные дни проходят мессы, торжественные шествия. Наибольшую известность получила процессия в Эльче: во главе ее несут изображение Иисуса, а все участники держат затейливо переплетенные пальмовые ветви.

В воскресенье шествия сопровождают оркестры, в небо выпускают голубей. В Страстную Пятницу к столу принято подавать рыбу. Популярное праздничное блюдо – пасхальные валенсийские колбаски.

Традиционная испанская выпечка, которую готовят к Воскресению Христову во многих провинциях – сдобная булка, внутри которой находится сваренное вкрутую яйцо. Ее называют мона.

США

В многонациональных Штатах встречаются различные обряды празднования Пасхи. Но одна традиция остается неизменной – встречают торжество всегда в семейном кругу. Американцы посещают утреннюю пасхальную службу в церкви, после которой возвращаются домой для праздничной трапезы. К столу подают ветчину с ананасами, картофель, фруктовые салаты, выпечку. В США сохранился также обычай расписывать яйца. В городах проходят праздничные шествия.

Как и в ряде европейских стран, дети здесь верят в пасхального кролика – Easter Bunny. Воскресное утро для них начинается с азартной забавы – поисков оставленных им подарков. Взрослые прячут сладости, игрушечные яйца с сюрпризами во дворе или в саду. Ребята складывают найденные лакомства в корзины, затем подсчитывают и рассматривают трофеи.

Игра с катанием яиц пришла в Штаты из Великобритании и стала ежегодной традицией. Ее организуют в понедельник на лужайке перед Белым домом. В забаве вместе с юными гостями участвует сам президент.

Австралия

Пасху в стране отмечают широко. Страстная (Великая) Пятница и следующий за светлым воскресеньем понедельник – официальные выходные дни. В каждом штате есть свои обычаи празднования. В число популярных пасхальных развлечений в Австралии входят:

королевское двухнедельное шоу в Сиднее с ярмаркой и аттракционами;

церемония благословения морского флота в Улладулле с увлекательными конкурсами и забавами;

ежегодные соревнования серферов в штате Виктория;

музыкальные выступления и винтажный фестиваль, возвращающий гостей в колониальное прошлое страны, в Квинсленде;

гонки яхт в Тасмании;

спортивные состязания, забеги.

В храмах проводят торжественные богослужения. Характерное своеобразие Пасхе в Южном полушарии придает тот факт, что здесь ее встречают осенью. Когда другие страны отмечают приход весны, Австралия празднует вместе с Пасхой сбор урожая. Традиционные подарки в день воскресения сына Господня – шоколадные фигурки и яйца, внутри которых обычно скрыт сюрприз. На праздничный стол подают горячие пряные булочки, жареного цыпленка, торт-безе с фруктами.

Пасхального кролика в Австралии заменяет Билби – редкий местный зверек. Собранные от продажи сувениров с его изображением средства идут в фонд по сохранению исчезающего животного.