Для того чтобы украсить Пасхальный стол, можно приготовить интересную выпечку – воздушный венок с тройной начинкой из сухофруктов. Такой выпечкой всегда остаются довольны младшие члены семьи. Причем начинка, для венка, может быть разнообразной – орехи, сухофрукты, цукаты или вяленые ягоды. Тесто готовится дрожжевое на основе молока, яиц и сливочного масла. Украшать выпечку можно по — разному, но самое простое – это посыпать декоративным украшением для куличей.

Ингредиенты:

Молоко — 150 мл;

Сыворотка — 100 мл;

Маргарин — 70 г;

Сахар — 4 ст.л.;

Дрожжи — 2 ч.л.;

Соль — 2 ч.л.;

Яйцо (2 в тесто, 1 для смазки) — 3 шт;

Мука — 600 г;

Изюм — 100 г;

Курага — 100 г;

Арахис — 100 г;

Нагреваем молоко с маргарином, добавляем сыворотку, яйца. Добавляем остальные компоненты. Замешиваем тесто и оставляем подходить в тёплом месте на 1 час. Курагу моем, подсушиваем и нарезаем небольшими кусочками. Изюм моем и салфеткой убираем лишнюю влагу. Арахис очищаем, обжариваем 3-5 минут в микроволновке и измельчаем в блендере. Тесто делим на 3 части и каждую раскатываем в полосу примерно 12-14 см шириной. По центру каждой полосы выкладываем начинку, на каждую полосу свою начинку. Соединяем края. Переплетаем три жгута в косу. Соединяем в круг и отправляем походить ещё минут на 20, смазываем яйцом и отправляем в духовку на 30 минут при 180-190*. Ещё горячим сбрызгиваем сахарной водичкой и посыпаем разноцветной посыпкой.