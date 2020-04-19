Пасха – великий христианский праздник, справляемый во многих странах мира. Воскрешение Христа символизирует торжество жизни над смертью, победу добра и света. Пасхальные обычаи и обряды придают светлому воскресенью сказочное очарование. В главный день церковного года верующие посещают богослужения, накрывают богатый стол и поздравляют друг друга.

Пасхальные традиции и обычаи

Торжество богато на обычаи и обряды, сформировавшиеся в народе за 11 веков его празднования. Готовиться к великому дню начинают после завершения Масленицы. В это время начинается самый долгий в году пост, который длится 48 дней. Предшествующую светлому воскресенью неделю называют Страстной Седмицей. Верующие в период Великого Поста соблюдают строгие самоограничения в пище, удовольствиях и развлечениях.

В Страстную Седмицу православные ежедневно посещают службы в храме. В это время действуют более строгие правила поста. Четверг называют Великим или Чистым – в честь того дня, когда сын Божий омыл ноги своим ученикам. По традиции, этим утром, до восхода солнца, все купаются. Ритуал сопровождают молитвой, чтобы очистилось не только тело, но и душа. В Великий Четверг хозяйки занимаются уборкой, выпечкой куличей, росписью пасхальных яиц. В пятницу, день распятия Господа, не принято принимать пищу до завершения вечернего богослужения.

Откуда пошел обычай красить яйца

Предание гласит, что появление традиции связано с чудом. Мария Магдалена принесла весть о воскрешении сына Божьего императору Тиберию. Ее подношением стало простое яйцо. По одной из версий, это было пожертвование, которое взимали с просителей за право аудиенции у монарха, по другой – скромный дар. Однако император усомнился в истинности слов Марии и заметил, что как белое яйцо не может стать красным, так и человек не способен воскреснуть. И в ту же секунду случилось чудо: подношение сменило цвет.

Но обычай расписывать яйца существовал и у древних славян. Они считали их олицетворением жизни и приносили в дар верховному божеству Перуну. Традиционно на Руси для окраски использовали луковую шелуху, придававшую скорлупе различные оттенки – от охряного до терракотового. Так делали крашенки. Яйца же с нанесенными на них узорами называли писанками. Также в обычае было преподносить друг другу пасхальные символы, изготовленные из дерева и украшенные бисером. Фаберже прославился изготовлением ювелирных яиц, ставших настоящим произведением искусства.

Встреча Пасхи

В ночь с субботы на воскресенье верующие всей семьей приходят в храм на всенощную службу. Для освящения приносят традиционную выпечку, крашеные яйца. После 12 часов раздается колокольный перезвон, который знаменует приход святого праздника. Вокруг церкви организуют Крестный хода с зажженными свечами. Богослужения продолжаются до рассвета.

Прихожане поздравляют друг друга, обмениваются троекратными поцелуями со словами «Христос Воскресе!», дарят крашеные яйца. На пасхальное приветствие принято отвечать: «Воистину Воскресе!». Этот обряд называют христосованием. После завершения литургии освящают куличи, паски, просфоры (артос) – традиционный бездрожжевой хлеб. Верующие хранят его дома, считается, что в нем заключена целительная сила.

Пасхальный стол

Обрядовая выпечка на святой праздник – сдобные куличи. Покрывающая их белая сладкая глазурь символизирует святость торжества, чистоту души и помыслов всех членов семьи. Также традиционным блюдом считается паска (пасха), приготовленная из протертого творога. Характерная для нее пирамидальная форма олицетворяет Голгофу, на одной из граней изображают крест. Украшают паску цукатами, орехами, кусочками сухофруктов.

Пасха завершает Великий Пост, поэтому праздничный стол в этот день богат разнообразными угощениями. К трапезе подают:

яйца;

запеченное и жареное мясо;

заливное из языка, холодец (студень);

паштеты;

закуски из грибов, овощей;

дичь;

мясные рулеты, фаршированную птицу;

пироги, булочки;

фруктовые и ягодные желе, кисели, сбитни;

фигурные медовые пряники.

паски, куличи;

красное вино, наливки.

Стол накрывают на целый день, чтобы все гости угощались в любое время. Горячие блюда на нем не присутствуют. Ограничений для пасхальных блюд нет, однако рыбу обычно не готовят. Разноцветные яйца выкладывают вокруг куличей, украшают стол цветами, распустившимися ветками вербы. Стол украшают фигурками-символами и поделками, например пасхальным гнездом.

Пасхальные традиции русского народа для детей

Христово Воскресение – семейный праздник. В нем издавна принимали участие и малыши, и подростки. Дети с удовольствием помогали раскрашивать и расписывать яйца. В Пасху они брали их в руки и ударяли друг о друга. Выигравшим считался тот, у кого уцелела скорлупа.

Излюбленной игрой у мальчиков на Руси было катание яиц. Устанавливали деревянную горку-желоб, вокруг расставляли крашенки и старались сбить или задеть их запущенным сверху яйцом. Если это удавалось, участник забирал трофей себе и продолжал до первого промаха, после чего уступал место следующему. Девочки предпочитали другую забаву: поиск спрятанных крашенок с завязанными глазами. Также были популярны у детей кручение яиц на время, катание их навстречу друг другу с противоположных сторон комнаты, выбивание из лунок.

Старинные пасхальные обычаи и приметы на Руси

Обряды празднования Воскресения Христова в нашей стране уходят корнями в древние языческие традиции. До принятия христианства славяне справляли посвященный богине Зоре весенний праздник, знаменовавший пробуждение природы. Сдобные куличи и творожные паски (пасхи) напоминают о почете, которым издавна пользовался каравай хлеба. Во время ночной пасхальной службы лакомства освящали. Вернувшись домой из храма, верующие обходили стада и до каждого животного дотрагивались благословленной паской. По поверью, это оберегало скот, делало его здоровым и тучным.

Кулич выпекали в русской печи. Форма для него по размерам напоминала ведро. Украшением служили белоснежная глазурь, которой покрывали верхушку, разноцветное пшено, колотые орехи.

Кулич не принято было съедать целиком. От него отрезали несколько ломтей, которые бережно хранили до Вознесения Господня. Освященной сдобе приписывали целительные свойства.

Крестьяне верили также в магическую силу окрашенных и благословленных яиц. Бытовало убеждение, что они спасают дом при пожаре, помогают отыскать заплутавший скот, отогнать нечистую силу.

Для разговения накрывали столы, на которых в зажиточных домах присутствовало 48 видов угощений – по числу дней Великого Поста. Перед тем как приступить к трапезе, зажигали свечи, читали молитвы. Начинали праздничный обед всегда с крашеных яиц. В Светлую Седмицу было в обычае подавать милостыню, помогать бедным семьям, сиротам, старикам. Господа поздравляли и угощали слуг, дарили им паски, куличи, яйца. В эти дни отчасти стирались рамки между сословиями.

С Пасхой народ связывал различные приметы и поверья: