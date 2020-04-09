Издание первой книги «Народной летописи Великой Отечественной войны» планируется к 9 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Акция «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» инициирована Национальной академией наук. В наш институт уже поступило более 100 обращений. Сейчас завершается подготовка первой книги народной летописи, которая, мы надеемся, увидит свет в преддверии 9 мая, — сказал Вячеслав Данилович. — Издание продолжающееся. И те материалы, которые поступают к нам во время акции, аккумулируются в отделе военной истории и лягут в основу дальнейших книг этой летописи».

Мероприятие нацелено на то, чтобы собрать сохранившиеся воспоминания, документальные свидетельства, фотоснимки, связанные с участниками Великой Отечественной войны. Не только организации могут предоставлять материалы, но также сами люди могут рассказать о своих родственниках. «Это очень важное направление, потому что через судьбы своих родных и близких человек как никогда близко может воспринять те события и прочувствовать важность и знаковость Победы», — подчеркнул он. На сайте Института истории НАН создана специальная страница, где можно увидеть цели и задачи этой акции, а также электронная почта, на которую можно прислать материалы и воспоминания.

В этом году впервые в отечественной историографии издана знаковая работа «Созвездие героев земли белорусской», в которой представлены сведения о всех Героях Советского Союза — белорусах или уроженцах Беларуси, участвовавших в Великой Отечественной войне. В марте состоялась презентация этой работы.

Также, по словам Вячеслава Даниловича, особое внимание уделяется освещению проблематики ВОВ в учебном процессе. «Совместно с российской стороной у нас готовится проект по изданию пособия для учителей России и Беларуси, которое посвящено событиям Второй мировой и Великой Отечественной войн. Сейчас идет вычитка, затем оно будет опубликовано», — добавил он.

Как отметил директор Института истории, к 75-летию Победы запланирован цикл мероприятий. «Это научные форумы, конференции, но в связи с эпидемиологической ситуации их проведение корректируется», — пояснил он.

Кроме того, летом вместе с Институтом всеобщей истории РАН планируется проведение международной школы историков. Осенью намечен VII Форум регионов Беларуси и России, во время которого запланирована работа исторической сессии на базе Национальной академии наук Беларуси.