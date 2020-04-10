Перенос Олимпиады поможет лучше подготовиться к главному старту четырехлетия. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал белорусский дзюдоист Даниэл Мукете (весовая категория 100 кг).

«Сейчас стараюсь держать форму. Из-за ситуации вокруг коронавируса нахожусь дома в Витебске. Мне расписали программу, направленную на физическую подготовку, я ей следую. До 20 апреля у нас домашние тренировки. Пока по датам соревнований ничего не известно. Планируется, что первым стартом станет континентальный форум в ноябре, — сказал Даниэл Мукете. — Перенос Олимпиады для меня скорее плюс — есть больше времени на подготовку. На главном старте четырехлетия нацелен только на медаль».

Спортсмен отметил, что чувствует себя хорошо и внимательно следит за здоровьем.

Его личный наставник, заслуженный тренер Беларуси по дзюдо Василий Барановский подчеркнул, что сейчас стоит задача максимально использовать ситуацию. «Две недели назад закончился учебно-тренировочный сбор. Даниэл не прекращает тренировки, много времени уделяет физической подготовке. Он побеждал практически всех ведущих дзюдоистов из топ-10 рейтинга его весовой категории. Перед нами стоит одна цель — завоевать медаль Игр. Сейчас по рейтингу его опережает Никита Свирид, но это не говорит о том, что Даниэл Мукете не попадет на Олимпиаду», — добавил Василий Барановский.

Чемпионат Европы по дзюдо в Праге должен был пройти с 30 апреля по 3 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесен на 8-10 ноября.

Среди белорусских дзюдоистов последнюю медаль на Олимпийских играх-2004 в Афинах завоевал Игорь Макаров (100 кг). Тогда он стал чемпионом главного старта четырехлетия.

Даниэл Мукете — двукратный обладатель золотых наград чемпионатов Европы (U23) в 2017 и 2019 годах, победитель VII Всемирных военных игр в Китае. Белорусская федерация дзюдо признала его лучшим спортсменом 2019 года.

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