Культурный центр Ahoy в Роттердаме, где в мае должен был пройти конкурс «Евровидение-2020», был преобразован в медицинский центр для приема больных с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В залах разместят 680 больничных коек, из которых первые 80 уже установлены. Работа по перепрофилированию заняла две недели, в следующий понедельник центр откроется для пациентов. В первую очередь здесь будут обслуживать заболевших, которые не нуждаются в госпитализации.

По последним данным, в Нидерландах число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 28 000 человек.

Белта