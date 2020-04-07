Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационную обстановку в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Радиационный фон на территории Беларуси находится под постоянным контролем. С 4 по 7 апреля радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной», — отметили в Белгидромете.

По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, превышений над установившимися многолетними значениями не зафиксировано.

«4-6 апреля на территории Беларуси преобладал западный перенос воздушных масс», — проинформировали в Белгидромете.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на 7.00 7 апреля пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью не ликвидирован. Продолжают гореть 10,5 га травяного подстила и лесной подстилки.

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