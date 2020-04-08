После чернобыльской катастрофы огромное количество людей было вынуждено покинуть свои дома и начинать все сначала на новом месте. Получив тяжелый опыт вынужденного переселения, они всё же нашли силы построить свою жизнь.

Уроженка Брагинщины Мария Пинчук рассказала «Авангарду», какие трудности ей пришлось пережить 34 года назад, покинув насиженное место и начав новую жизнь на Будакошелевщине, в поселке Широкое.

Родилась Мария Кузьминична в 1927 году в деревне Пучин Брагинского района. Много тяжелых испытаний выпало на долю этой хрупкой женщины. Во время Великой Отечественной войны 15-летней девушкой ее угнали в Германию. Два года она провела в немецком рабстве. Только в 1945-м вернулась на родину.

Потом вышла замуж за хорошего парня из соседней деревни Прочин. Вместе с ним довелось побывать в Саратовской области: подались туда в поисках счастья по вербовке. Но вернулись, решили: где родился, там и пригодился. Построили большой дом, обзавелись хозяйством. В семье родились три дочери. Мария Кузьминична работала в колхозе разнорабочей: в поле, на ферме. Муж трудился кузнецом. Иначе как «хозяин» Мария его не называет, потому как очень работящий был мужчина, все умел делать своими руками.

В 1986 году женщине было уже лет 60. Дети выросли, обзавелись своими семьями, родились внуки. Казалось бы, живи да радуйся, поджидай детей с внуками в гости. А тут, как снег на голову, – авария на Чернобыльской АЭС, разделившая жизнь на до и после.

– Для меня это был большой стресс. Даже вещи не все забрать успели, – со слезами на глазах вспоминает Мария Кузьминична.

Переехали сначала в деревню недалеко от Брагина, а затем уже в Широкое. Поначалу местные жители настороженно воспринимали переселенцев: зачем они переехали сюда, почему им сразу что-то дают? Жилье, работу, какие-то выплаты и компенсации. Не раз Мария слышала в свой адрес: «Понаехало абы каго!» Но постепенно они поняли, что не от хорошей жизни этим людям пришлось покидать родные дома и переезжать на чужбину. Устроились с мужем на работу, обзавелись хозяйством, появилось много друзей. И вот уже более трех десятков лет Мария живет в Широком, но так и не смогла забыть родные места. И маму похоронила на родине, исполняя ее волю.

– Приезжала раньше в родную деревню раз в год на Радуницу, смотрела на заброшенный дом – и сердце кровью обливалось, – говорит Мария Кузьминична. – Я никогда не уехала бы оттуда, если бы не авария. Снится часто родная деревня. Никому не пожелаю такого. Это такая боль…

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец