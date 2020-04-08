Порывистый ветер и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем облачность увеличится, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов, местами — минус 1-3. Днем будет от плюс 10 по северу до 22 градусов тепла по югу страны.