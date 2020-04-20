На платформе ulej.by можно купить иллюстрированную скретч-карту Беларуси: под скретч-слоем в подробностях прорисованы все районы и достопримечательности страны.

Что за проект?

Иллюстрированная скретч-карта Беларуси – дизайнерская карта с подробной прорисовкой всех районов Беларуси со скретч-слоем.

Сам проект «Ілюстраванай скрэтч-карты Беларусі» создавал на протяжении трех лет личных путешествий по Беларуси. По планам, карта отпечатается в июне 2020 года, а сейчас идет плодотворная работа по рисованию объектов для карты.

Собственно, в чем польза?

Для карты ставил цель – открыть по-новому Беларусь, посетив каждый район два раза. Один раз – физически, второй – как минимум виртуально (почитать в интернетах, книгах, гайдах, посмотреть на ютубах или глянуть фотографии), а в идеале снова вернуться в район.

В чем концепт?

На скретч-карте нарисованы исторические ценности. Какие именно? Те, что старше ХХ века, да некоторые более новые с исторической/архитектурной ценностью. Нарисованы и памятники природы, например дубы-патриархи, каменные кресты и валуны. Помимо объектов на карте проложены ключевые дороги, ездят поезда/машины/автобусы, плавают рыбы и растут смешанные леса – в общем, та самая настоящая Беларусь, которую нужно познать и начать любить!

В чем десерт?

Десерт в самобытной упаковке. Каждая скретч-карта упаковывается в льняные чехлы, которые шьют родители на бабушкиной швейной машинке. В дополнение к сумкам навесные ярлыки с мотивационным посылом (не без цитаты Тадеуша Рейтана) и номер карты. Да, все под счет – каждая карта.

Есть что еще?

Помимо скретч-карты, в проекте еще добавлены лоты открыток районов Беларуси и стикерпаков с локальными фишками «вандровак». Почему бы и да? Обклеить ноут стикерами или отправить открытку друзьям за границу!