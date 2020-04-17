Предприятиям надо помочь выдачей льготных кредитов в нынешних условиях пандемии. Такое мнение высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на заседании Консультативного совета палат государств — членов ЕАЭС, которое проходило сегодня в БелТПП в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Многие отрасли экономики, промышленности и транспортных услуг объективно оказались в сложной ситуации. Предприятия частично потеряли оборотный капитал, фонды развития — прибыль. Надо им помочь на возвратной, льготной основе с отсрочкой, например, на 2-3 года. Конечно, макроэкономисты могут мне возразить, что это негативно скажется на обменных курсах национальных валют, на инфляции. Да, все это так, но надо поддержать производителей товаров и услуг, чтобы плавно выйти из этого кризиса», — считает Михаил Мясникович.

По его словам, к решению этих проблем также подключатся Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития.

«Сейчас нужны конкретные программы и проекты. Не только в рамках действующих мандатов финансовых институтов развития, но и, возможно, нестандартные подходы. Торгово-промышленные палаты могли бы совместно с институтами развития отрабатывать новые конкретные формы деятельности, особенно это касается субъектов малого и среднего предпринимательства. Да и крупный бизнес нуждается в нашей поддержке», — подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

Белта