Почти 15 млн защитных масок изготовили предприятия «Беллегпрома». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

«Президент поставил задачу к концу прошлой недели выйти на выпуск 1 млн масок в сутки. Рубеж в миллион был преодолен 9 апреля. На утро пятницы за сутки предприятия концерна выпустили 1,17 млн масок. Всего с февраля произведено 14 млн 823 тыс. защитных масок», — отметили в пресс-службе. На выходных предприятия продолжили работать. Для многих швей эта была уже шестая суббота подряд. К 15 апреля стоит задача выйти на выпуск 2 млн масок в сутки.

Как сообщалось ранее, правительство приняло решение определить РУП «Белфармация» единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий. Теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор. Мера принята, чтобы процессы поставок и отгрузок были прозрачными, а цены на маски не завышались. Для медицинского персонала маски отгружает УП «Белмедтехника».

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