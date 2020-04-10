Предприятия Гомельской области наращивают выпуск защитных средств и антисептиков, открывают новые производства. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе предпринимаются все профилактические меры, чтобы не допустить массового распространения вирусных заболеваний среди населения, а также свести к минимуму риск заражения врачей, которые помогают пациентам с COVID-19.

Налажена четкая межведомственная работа. «Облисполком совместно с облздравом ведет постоянный мониторинг ситуации. На особом контроле — вопрос обеспечения индивидуальными средствами защиты медицинских работников, а также удовлетворение спроса людей на маски и антисептики», — подчеркнул Геннадий Соловей.

Промышленный сектор региона своевременно отзывается на потребность в этих средствах. «Оперативно налажено производство масок. К их пошиву приступили наши основные предприятия легкой промышленности — ОАО «8 Марта», «Коминтерн», «Речицкий текстиль», а также «Жлобинская швейная фабрика». Привлекли и частные структуры. Ежедневно наращиваем объемы выпуска. Если на минувшей неделе производили 60 тыс. штук, то сейчас — 141 тыс., стоит задача увеличить до 170 тыс.», — рассказал губернатор. В производстве масок используются марля и нетканые материалы.

На «Коминтерне» приступили к пошиву защитных комбинезонов для медработников. «Изготовлено 2,4 тыс. штук. Думаю, сможем полностью обеспечить потребность в них», — отметил Геннадий Соловей.

В области начато производство дезинфицирующих средств. Их выпуск освоили предприятия, которые ранее не специализировались на этой продукции. В частности, Калинковичский завод бытовой химии. «Здесь за вчерашний день выпустили первые 2 т дезинфицирующих материалов. Поставлена задача производить до 10 т в сутки. Эти антисептики уже поставляются в сеть РУП «Фармация» в таре различной емкости с учетом потребностей людей и предприятий (от 0,5 до 10 л)», — сказал губернатор.

По словам председателя облисполкома, в воскресенье 12 апреля запускается новое производство на ОАО «Радамир» в Речицком районе, где планируют выпускать до 5 т дезинфицирующих средств в сутки. «Идет наладка оборудования, сегодня должны быть подписаны все документы — и в воскресенье начинаем производство», — уточнил он.

Власти области оказывают финансовую поддержку для дополнительного оснащения поликлиник и больниц. «Ежедневно контролируем ситуацию с облздравом. На сегодня Br3,1 млн направлено на приобретение 19 аппаратов ИВЛ, 13 гемодинамических мониторов, 30 кислородных ингаляторов и другого оборудования. Один из приоритетов — экипировка и средства защиты для работников сферы здравоохранения, только на эти цели направлено Br2 млн. При возникновении потребности в чем-либо изыскиваем дополнительные средства в бюджете на эти статьи расходов. Это четкая позиция облисполкома. Отдельная благодарность Гомельской мясо-молочной компании, общественным организациям, частным предприятиям, торговым сетям, вузам и волонтерам, неравнодушным людям, которые находят возможность поддержать медработников в сложившейся ситуации. Работа, которая проводится в регионе по предотвращению распространения и профилактике коронавирусной инфекции, должна дать положительный эффект», — резюмировал Геннадий Соловей.