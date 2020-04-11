Порывистый ветер и до 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается юго-западный, ночью слабый, днем умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, местами до минус 7 градусов. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов, по юго-западу — до 18 градусов.