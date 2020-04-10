Призывная кампания в Беларуси проходит в обычном режиме, никаких переносов нет. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время брифинга.

«Пока никаких переносов, ничего у нас нет», – сказала она.

По словам замминистра, Минздрав сотрудничает с Министерством обороны, в случае необходимости призывников направляют на дообследование, больниц для этого достаточно.

«Призывная кампания продолжается. У нас есть совместное решение с Министерством обороны по проведению призывной кампании. Если необходимо будет дообследование, у нас есть больницы, которые остались для оказания медицинской помощи. Нам активно помогает военная система здравоохранения. Это, прежде всего, 432-й госпиталь. Если есть какие-то сложные случаи, то призывники туда направляются для дообследования».

Добавим, что весенний призыв в республике проходит с февраля по май.

ОНТ