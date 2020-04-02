На базе Гомельской городской станции скорой медицинской помощи тестируют программу, которая отслеживает местонахождение и статус бригад СМП, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Михаил Приступин.

Специальная программа разработана совместно с ГГУ имени Ф.Скорины. Она позволяет в режиме реального времени определить точку нахождения и статус (свободен/занят) бригад на выезде. При поступлении вызова ближайшая свободная бригада направляется по адресу.

Как рассказал главный врач, городская станция скорой медицинской помощи работает в штатном режиме. «По итогам марта отмечается снижение среднесуточного количества выездов на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в марте 2019 года в среднем за сутки было 543 выезда, а в марте 2020-го — 485», — рассказал Михаил Приступин.

В штабе приема вызовов обычная обстановка. Фельдшеры отвечают на звонки и за считанные минуты собирают максимум информации, чтобы оперативно направить помощь по нужному адресу. Одно из отличий начиная с марта — фельдшер обязательно уточняет, выезжал ли человек за пределы республики в последние две недели, общался ли с иностранцами или пациентами с инфекционными заболеваниями.

Ежесуточно дежурит 51 бригада СМП — 26 фельдшерских и 25 врачебных (из них 2 реанимационные, 5 педиатрических, 1 психиатрическая и 17 бригад интенсивной терапии).

В радиусе обслуживания — более 600 тыс. человек. Чтобы каждому обратившемуся оказать квалифицированную и своевременную помощь, оптимизировали взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим звеном. В рабочее время поликлиник по неотложным вызовам выезжают профильные бригады, созданные на их базе.

В городской станции СМП уверены, что такой подход оправдан. К примеру, терапевт знает анамнез пациентов на своем участке, может оценить состояние человека и разобраться с причинами плохого самочувствия. «Благодаря этому скорая медицинская помощь ориентирована на оказание действительно скорой помощи», — подчеркнул главврач.

Михаил Приступин напомнил, что с 2020 года утверждена инструкция о порядке организации деятельности службы СМП. Согласно документу вызовы разделяют на экстренные и неотложные. Введено и новое понятие «время ожидания бригады СМП» — интервал от времени регистрации вызова до момента прибытия экипажа СМП по адресу вызова. При экстренном вызове время ожидания — не более 20 минут в городе и 35 минут в сельской местности, при неотложном не превышает 75 и 90 минут соответственно. Эти стандарты выполняются, заключил главврач.