Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе-марте 2020 года составило Br2895,8 млн и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в сопоставимых ценах на 5,5%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях за I квартал произведено продукции на Br2804,5 млн, или в сопоставимых ценах на 6% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

В хозяйствах всех категорий произведено 467,8 тыс. т скота и птицы в живом весе (на 4,7% больше, чем в январе-марте 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях — 448,1 тыс. т. Молока в хозяйствах получено 1834,8 тыс. т (на 5,7% больше), в том числе в сельхозорганизациях — 1796 тыс. т.

На 1 апреля в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99% к уровню 1 апреля 2019 года), в том числе коров — 1,4 млн (100,2%). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 2,9% больше, чем на соответствующую дату 2019 года.

Белта