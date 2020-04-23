ПРООН в этом году поможет Беларуси в реабилитации еще двух торфяников общей площадью более 9 тыс. га и восстановлении их климатической функции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Работы будут проводится по пятилетнему проекту «Ветландс», который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды. Благодаря ему уже завершено повторное заболачивание неэффективно осушенного торфяника Березовик в Сморгонском и Вилейском районах общей площадью 4567,8 га и продолжаются мероприятия по восстановлению нарушенного гидрологического режима на болоте Жада в Витебской области общей площадью 4744,3 га. Кроме того, на выработанном торфянике Докудовское в Лидском районе будет апробирована уникальная технология ускоренного восстановления низинного болота с посадкой болотной растительности.

Будут восстановлены основные биосферные функции болотных экосистем — климатическая функция, стабилизация регионального гидрорежима. Это позволит предупредить торфяные пожары и выделение диоксида углерода в результате минерализации торфа, восстановить утраченное биологическое разнообразие, а также использовать восстановленные болота для сбора ягод местным населением.

Кроме того, проектом «Ветландс» планируется разработка научных обоснований для повторного заболачивания еще восьми нарушенных торфяников в Хойникском и Калинковичском районах Гомельской области, в том числе находящихся на территориях, подвергшихся загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2019 году по проекту завершена реабилитация торфяников Острово и Веречское, комплексная инвентаризация гидролесомелиоративных систем на землях лесного фонда Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей — с оценкой из экологической и экономической эффективности. Разработаны предложения по основным направлениям их дальнейшего использования.

Ожидается, что повторное заболачивание около 12,5 тыс. га деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников поможет сократить выбросы почти на 3,2 млн т CO2 в течение 20 лет.

Беларусь является одним из мировых лидеров по восстановлению нарушенных болотных экосистем: в рамках международной технической помощи в стране восстановлено более 60 тыс. га неэффективно осушенных болот.

Белта