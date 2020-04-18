Какой основной смысл несет для православных Пасха, какие многовековые традиции имеет самый светлый христианский праздник, как пройдут пасхальные праздники в этом году, мы попросили рассказать Благочинного Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерея Сергия Пешко.

– Пасха – самый радостный день в жизни христианина. Что означает это слово и какой главный смысл в нем заложен?

– Слово «Пасха» означает «избавление», «спасение», пришедшее от Господа. В Ветхом Завете это исход Израиля из Египта, избавление от смерти через вкушение пасхального агнца (ягненка) и специального пресного хлеба. В Новом Завете Пасха – это Воскресение Христа, Агнца Божия, который берет на себя грех мира. Апостол Павел прямо говорит: «Пасха наша, Христос, заклан за нас».

– С детства для многих праздник Пасхи ассоциируется с куличами и крашенками, которые люди берут с собой в храм для освящения. Но это, скорее, – символы праздника. Что на самом деле является главным в праздновании Пасхи для православного христианина?

– Для многих из нас Пасха неразрывно связана с куличами и крашеными яйцами. Все стремятся в этот день в храмы, чтобы освятить эти продукты. Выходить из поста, вкушая благословленную пищу, – это хорошая традиция. Во все времена после богослужения христиане шли к больным и немощным людям, которые не могли быть в храме, и несли им пасхальную радость, а также праздничное угощение.

И сейчас для многих основная часть праздника Пасхи – это застолье. Но ведь эта тленная пища, о которой мы так заботимся, только поддерживает временную жизнь и ничего не дает для жизни вечной. Иисус Христос говорит нам: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». «Я есмь Хлеб жизни». Только причастие Христу может избавить нас от рабства греху и вечной смерти. Господь наш Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес в третий день, явившись своим ученикам. Получив благодать Святого Духа, апостолы стали непрестанно проповедовать миру о Воскресшем Христе. В их проповеди Воскресение Христово неотделимо от искупительных страданий и крестной смерти Христа Спасителя: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Радость Воскресения к нам пришла через Крест Христов. Пасха Христова становится для нас спасительной только тогда, когда мы сами участвуем в ней.

– А если человек не постился?

– Господь любит и принимает всех. Нельзя сказать об этом лучше святого Иоанна Златоуста, который в своем слове, что читается в храме на Пасху, пишет: «Все войдите в радость Господа нашего; и первые, и вторые получите награду; богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные и нерадивые почтите этот день; постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне. Трапеза обильна – насыщайтесь все; телец велик – никто пусть не уходит голодным, все наслаждайтесь пиршеством веры, все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность; ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах; ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти; ибо освободила нас смерть Спасителя».

– Каким образом человек может участвовать в Пасхе Христовой?

– Это участие начинается еще в Святом Крещении. Но быть крещеным человеком недостаточно. Наше участие в Пасхе Христовой совершается и в жизни по заповедям Евангелия, которое также должно быть нашей ежедневной духовной пищей, но особенно в Божественном Причащении, как сам Христос сказал: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Только отмечать праздники, молиться и читать Библию недостаточно. Лишь участвуя в смерти Христовой и в его Воскресении через Крещение, Покаяние и Причастие, можно спастись.

Итак, Пасха Нового Завета –это Крест и Воскресение Христово, которые мы неразрывно почитаем и прославляем как основание нашего спасения. Наша Пасха – Спаситель Христос Бог, принесший себя в жертву за наше спасение. Потому и Церковь Христова непрестанно призывает всех верующих в эти пасхальные дни непрестанно прославлять Христа и приобщаться к нему. Он Сам сейчас стоит у двери нашего сердца и стучит, говоря: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

– Как проходит предпасхальный день?

– В Великую субботу уже, по сути, наступает Пасха. На утренней литургии вспоминают «сошествие Христа во ад»: он сокрушил его врата и освободил заключенные там души праведников. Во время службы звучат пасхальные гимны, а священники меняют черные облачения на белые – символ Света Воскресения Господня. Последняя служба Страстной недели совершается непосредственно перед ночным пасхальным богослужением: во время чтения книги Деяний апостолов под особые песнопения Плащаницу уносят в алтарь – до Великой пятницы следующего года.

В субботний день перед Пасхой в церкви освящают куличи, яйца, творожные пасхи и другие праздничные блюда, которые приносят верующие. Все, что Господь послал, и чем человек может себя утешить, что готовится с радостью, благоговением, Церковь освящает.

Церковь призывает на Пасху и Радоницу оставаться дома, богослужения смотреть по телевидению

– Известно, что церковные праздники одним днем не ограничиваются. На протяжении какого времени отмечается христианская Пасха?

– Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим, продолжительнейшим христианским торжеством. В отличие от остальных праздников отмечается 40 дней. Для нас это событие исключительное, которое перевернуло весь ход истории. Поэтому ему придается особое значение и выделяется столько времени. Первый период называется Светлой седмицей, особенность которой в том, что все богослужения совершаются по чину Пасхи. Вся неделя получается как один день, и все эти семь дней мы проводим крестные ходы, чтобы дух верующего поддерживать в радости. Одновременно с этим на крестных ходах проносят артос – хлеб, освященный особым образом, который символизирует воскресшего Христа. Вслед за ней следует неделя Антипасхи, она же Фомина неделя. Здесь надо понимать, что приставка «анти-» не означает «против». С греческого это переводится как «напротив» или «вместо». Далее в воскресенье мы вспоминаем жен-мироносиц, и следующая неделя также посвящена им. Последняя неделя после Пасхи – это уже неделя «О слепом», когда мы вспоминаем слепорожденного, которого исцелил Христос. И завершается весь цикл вознесением Христовым, когда он закончил свой земной путь. Здесь мы не просто говорим, что он взошел на небо. Мы вспоминаем, что человеку открывается дорога к Богу.

– А какие самые распространенные ошибки у людей при праздновании Пасхи?

– Одна из самых известных – это когда в первый же день люди идут на кладбище. Действительно, подобная традиция есть, но на девятый день после Пасхи (Радоницу). Именно тогда верующие несут радость воскресения своим усопшим близким, помня, что души их живы. Это поминовение, но без сокрушения: «Ты ушел. Как мы без тебя будем?» Нужно идти на Радоницу с мыслями: «Тебе там хорошо, потому что Христос воскрес. А значит и ты воскреснешь». Но прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именами усопших для поминовения в алтаре. После литургии нужно отслужить панихиду.

Также люди забывают, зачем в действительности празднуется Пасха, и сосредотачиваются на освящении куличей и яиц. Такие прихожане не остаются на торжественную службу и уходят домой, потому что им это неинтересно. Для себя они основной ритуал выполнили.

– Отец Сергий, сегодня весь мир охвачен злой напастью – распространением коронавирусной инфекции. Расскажите, как пройдут пасхальные праздники?

– Церковь призывает сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. Но храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Мы просим: воздержитесь, останьтесь дома не только на Пасху, но и на Радоницу.

Те, кто решил прийти в церковь, могут быть уверены, что на сегодняшний день проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. По рекомендации санитарных служб в храмах района осуществляются многократные ежедневные обработки дезинфицирующими средствами, помещения часто проветриваются. После каждого причастия церковная утварь обрабатывается спиртовым раствором, используются одноразовые салфетки, крест не преподается. В храмах нанесены разметки для соблюдения дистанции молящимся. Все службы, в том числе и на Радоницу, будут проходить с параллельным озвучиванием на улице. То есть можно помолиться у храма, не заходя вовнутрь. По желанию прихожане могут прийти в храм на богослужение и освящение куличей с индивидуальными средствами защиты – в маске и в перчатках – это только приветствуется и не осуждается. Освящение куличей будет проходить только на улице, причем столы будут расставлены по всей прихрамовой территории с соблюдением дистанции. Все праздничные богослужения можно посмотреть и по телевидению.

– Что пожелаете нашим читателям в это непростое для всех нас время?

– Мира во всем мире, мира в стране, мира в наших семьях, мира там, где мы трудимся, и самое главное – мира внутри, потому что каждому из нас и нашей стране сегодня нужен мирный дух. Уважайте и не проклинайте друг друга, не гневайтесь, не злословьте – мы живем в одном обществе и сегодня столкнулись с общей бедой. Нельзя в храме искать причину этой беды, в храме нужно молиться. Ведь для христиан главное – молитва и покаяние. И если и возникают у вас какие-то проблемы, то лучше обратитесь в храм, к священнослужителям. Вас всегда примут и выслушают. Сегодня мы должны уважать тех, кто пришел в храм, и тех, кто принял решение остаться дома, проявлять христианское милосердие и любовь друг к другу. Христос всегда говорил и напоминал: «Ибо вы тогда моими будете, если будете любить друг друга».

Беседовала Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Палубец