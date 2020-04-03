Профсоюзы Гомельской области оказали помощь 420 ветеранам и пожилым людям, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Руководители региональных организаций отраслевых профсоюзов вошли в состав мониторинговой группы, которая изучает потребности уязвимых слоев населения и оперативно оказывает необходимую помощь. В зоне особого внимания — пожилые граждане и люди с инвалидностью, бывшие работники предприятий, ветераны труда и Великой Отечественной войны.

«В эти дни профактив помогает пожилым людям в доставке продуктов, моющих средств и приобретении медикаментов. Это не единовременная акция, а своевременная реакция на возникающие потребности уязвимой в сложившихся обстоятельствах категории людей», — рассказала заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.

Профсоюзные организации области также сформировали кассы взаимопомощи. Эти средства будут направлены на поддержку семей членов профсоюзов, которые оказались в затруднительном материальном положении.

Усилен общественный контроль на предприятиях. Совместно с нанимателями гомельские профсоюзы приобретают дезсредства, следят за периодичностью и качеством обработки рабочих мест и помещений общего пользования.

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения направила более Br9 тыс. на приобретение моющих и дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты в десять медучреждений региона. Профсоюзные организации энергетической отрасли на эти цели выделили более Br20 тыс.

Белта