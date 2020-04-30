Николай Акулович Музыченко – уроженец деревни Морозовичи Буда-Кошелевского района. Закончил пять классов местной школы. На военную службу призван Буда-Кошелевским райвоенкоматом 11 ноября 1939 года путейцем, а 1 мая 1940-го принял военную присягу при 4-м отделении железнодорожного полка.

3 июня 1941 года рядовой Музыченко поступил в 10-е отделение запасного полка железной дороги, был курсантом учебного комбината вплоть до декабря 1941 года. Всю войну прошел командиром 17-го отделения запасного полка железной дороги. С марта 1946-го Николай Музыченко – путеец 7-го отделения железнодорожного батальона. В марте 1948 года демобилизовался. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За оборону Кавказа».

Людмила КОВАЛЕВА, Морозовичская сельская библиотека