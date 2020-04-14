Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 84% запланированных площадей. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 14 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 723 тыс. га. В Брестской, Гомельской и Могилевской областях работы завершены. В Гродненской области эти культуры посеяли на 98,9% площадей, Минской — на 99%, Витебской — на 39,9%. В этом году они будут размещены на площади 860,9 тыс. га.

Почву под сев яровых подготовили на 1332,8 тыс. га (50,9% плана). В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,6 млн га.

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