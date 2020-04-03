Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 46,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 3 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 406,5 тыс. га. В южных регионах работы начались раньше. В Гомельской области сев уже завершен. В Брестской области ранние яровые зерновые и зернобобовые посеяли на 95,4%, в Гродненской — на 61,3%, Минской — на 43,1%, Могилевской — 36,7%, Витебской — 4,75%. В этом году эти культуры будут размещены на площади 866,6 тыс. га.

Почву под сев яровых культур подготовили на 816,3 тыс. га (31,2% плана). В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,6 млн га.

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