Шесть электронных ярмарок вакансий проводит сегодня государственная служба занятости, в том числе четыре — районного уровня. Соискатели и наниматели будут общаться на специализированном сайте e-vacancy.by, сообщает БЕЛТА.

Электронные ярмарки вакансий — это прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Такие ярмарки призваны сократить период поиска работы. В нынешних условиях эта форма содействия трудоустройству стала особенно востребованной. Электронные ярмарки вакансий стали все чаще проводиться на районном уровне. Так, 22 апреля рабочие места предлагали наниматели Смолевичского, Климовичского, Мозырского районов, а также Новополоцка и Витебска.

Сегодня состоятся электронные ярмарки вакансий предприятий Лидского (с 9.00 до 12.00), Ивановского (с 10.00 до 12.00), Чериковского (с 10.00 до 11.00) и Быховского (с 10.00 до 11.00) районов. Также городские ярмарки вакансий пройдут в Минске и Гомеле (с 10.00 до 12.00). Соискатели ознакомятся с вакансиями, режимом и условиями труда, смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по трудоустройству, приглашение на собеседование.

В лидской ярмарке «Приглашаем на работу!» участвуют ОАО «Лакокраска», ОАО «Лидский литейно-механический завод», ОАО «Стеклозавод «Неман». Они представят 71 вакантное место для трудоустройства специалистов с высшим, средним специальным, профессионально-техническим образованием.

На ярмарке для жителей Ивановского района предложат 22 вакансии трех организаций, в Быховском районе — 42 рабочих места от четырех организаций. В мероприятии Чериковского района участвуют два нанимателя: Чериковское райпо и КУП «Чериковская передвижная механизированная колонна №280».

Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер и ОАО «Гомельский химический завод» будут искать работников на 26 вакансий.

Самое широкое представительство нанимателей — на ярмарке в Минске. Здесь 14 предприятий и организаций представят 59 свободных рабочих мест различного профиля.

По окончании мероприятий все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.

Первая электронная ярмарка вакансий прошла в Беларуси в конце 2018 года.

Белта