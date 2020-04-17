Республиканский субботник пройдет 25 апреля. Такое решение принято постановлением Совета Министров от 16 апреля 2020 года №233, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В этот день республиканские органы госуправления и другие госорганизации, подчиненные правительству, местные органы власти, другие организации на добровольной основе могут провести субботник на рабочих местах или благоустроить историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике примут и руководители госорганов.

Заработанные в этот день средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

Что касается дальнейшего распределения перечисленных средств, то 50% остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Еще 50% средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

При участии в субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно их коллективами.

Рабочую группу по подготовке и проведению республиканского субботника возглавил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Белта