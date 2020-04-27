Жюльеном принято называть блюдо из грибов, ветчины, курицы, креветок и т. д. (как по отдельности, так и вместе), запечённых в сливках/бешамели/сме тане, покрытых коркой запечённого сыра.
Ингредиенты:
- Шампиньоны –400 г
- Лук репчатый –2 шт
- Сыр твердый –150 г
- Сметана (по желанию) –100 г
- Масло сливочное –150 г
- Мука пшеничная / Мука –50 г
- Молоко –500 мл
- Соль –по вкусу
- Перец черный –по вкусу
- Орех мускатный –1/2 ч. л.
Время приготовления: 40 минут
Рецепт:
Сперва нарезаем грибы тонкими пластинками.
Таким же образом нарезаем лук.
Пассируем лук, затем добавляем в сковороду грибы. Жарим на сильном огне. Грибы дадут сок, нужно выпарить его. Немного соли ускорит процесс выделения сока.
Готовим соус бешамель.
Растапливаем сливочное масло, добавляем в него муку, постоянно помешивая венчиком, добавляем молоко. Приправляем солью, перцем, мускатным орехом. Соус начнет густеть, значит готово.
Вливаем соус к грибам и прогреваем всё вместе какое-то время.
Раскладываем содержимое по горшочкам, присыпаем сверху тёртый сыр.
И в духовку (180 градусов) до образования румяной сырной корочки (минут 10-15).
Жюльен готов!