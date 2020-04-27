Жюльеном принято называть блюдо из грибов, ветчины, курицы, креветок и т. д. (как по отдельности, так и вместе), запечённых в сливках/бешамели/сме тане, покрытых коркой запечённого сыра.

Ингредиенты:

Время приготовления: 40 минут

Рецепт:

Сперва нарезаем грибы тонкими пластинками.

Таким же образом нарезаем лук.

Пассируем лук, затем добавляем в сковороду грибы. Жарим на сильном огне. Грибы дадут сок, нужно выпарить его. Немного соли ускорит процесс выделения сока.

Готовим соус бешамель.

Растапливаем сливочное масло, добавляем в него муку, постоянно помешивая венчиком, добавляем молоко. Приправляем солью, перцем, мускатным орехом. Соус начнет густеть, значит готово.

Вливаем соус к грибам и прогреваем всё вместе какое-то время.

Раскладываем содержимое по горшочкам, присыпаем сверху тёртый сыр.

И в духовку (180 градусов) до образования румяной сырной корочки (минут 10-15).

Жюльен готов!