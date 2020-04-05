Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.
Продукты
- Творог — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 60 мл
- Крупа манная — 30 г
- Сахар — 1,5 ст. ложки
- Соль — 1 щепотка
- Масло сливочное — 1 ч. ложка
Пошаговый рецепт
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.
Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.
Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.
Вот так будет выглядеть творог после перетирания — меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.
Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
В перетёртый творог переложите манку с молоком.
Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.
Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.
Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Творожная запеканка с манкой готова.
Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.
Приятного аппетита!