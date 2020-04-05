Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, идеальна! Готовится запеканка элементарно и из простых и всем доступных продуктов. В творожную массу добавляется манка, за счёт чего запеканка имеет достаточно плотную структуру.

Продукты

Творог — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 60 мл

Крупа манная — 30 г

Сахар — 1,5 ст. ложки

Соль — 1 щепотка

Масло сливочное — 1 ч. ложка

Пошаговый рецепт

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Манную крупу пересыпьте в миску и залейте молоком.

Перемешайте манку с молоком и отставьте миску на время в сторону. Пока будем заниматься творогом, манка слегка разбухнет.

Для этой запеканки творог обязательно нужно перетереть через металлическое сито. Делайте это частями. Чем мягче и жирнее творог, тем проще его перетереть. Этот этап очень важен для получения идеальной запеканки, так что не пропускайте его.

Вот так будет выглядеть творог после перетирания — меленький, воздушный, похожий на кокосовую стружку.

Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.

В перетёртый творог переложите манку с молоком.

Сюда же вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль.

Перемешайте соединённые ингредиенты до получения гладкой творожной массы.

Бортики и дно формы для запекания смажьте сливочным маслом.

Выложите творожную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.

Готовьте творожную запеканку около 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Творожная запеканка с манкой готова.

Дайте запеканке минут 5-7 постоять и немного остыть. Затем нарежьте её на порции и подайте к столу.

Приятного аппетита!