Родителям будут выдавать справку о временной нетрудоспособности на время самоизоляции их детей, которые стали контактами первого или второго уровня в связи с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава, комментируя постановление ведомства №34 от 9 апреля 2020 года.

Документ вносит изменения в Инструкцию о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности, которая утверждена постановлением Минздрава №104 от 24 декабря 2014 года.

Определено, что лицу, осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 10 лет, который посещает детский сад или школу и относится к контактам первого или второго (с наличием респираторных симптомов) уровня, устанавливается временная нетрудоспособность на срок пребывания ребенка в самоизоляции. Это подтверждается справкой о временной нетрудоспособности.

В отношении граждан в возрасте старше 18 лет, которые относятся к контактам первого или второго (с наличием респираторных симптомов) уровня, устанавливается временная нетрудоспособность в связи с пребыванием в самоизоляции. Срок самоизоляции установлен законодательством и подтверждается листком нетрудоспособности (справкой о временной нетрудоспособности).

В Минздраве пояснили, что граждане, в том числе дети в возрасте до 14 лет, относящиеся к контактам первого уровня, за которыми устанавливается меднаблюдение, — это лица без клинических симптомов заболевания. Те, кого относят к контактам второго уровня, имеют один или несколько респираторных симптомов. При этом их наличие не является основанием для установления острого респираторного или иного заболевания, при котором выдается листок нетрудоспособности (справка) в связи с заболеванием или уходом за больным ребенком.

Пособие по уходу ребенком, который не имеет признаков заболевания, не предусмотрено. Соответственно, как отметили в Минздраве, листок нетрудоспособности по уходу за ребенком, который не является больным, но относится к контактам первого или второго уровня, не может быть выдан.

Если у граждан, в том числе детей в возрасте до 14 лет, находящихся в самоизоляции, возникает острое респираторное или другое заболевание, им в связи с этим в установленном порядке выдадут листок нетрудоспособности (справку).

Также разработано новое постановление Минздрава и Минтруда и соцзащиты №33/33 от 9 апреля 2020 года. Оно вносит изменения в порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в связи с проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Документ также определяет новый вид нарушения режима — «нарушение самоизоляции». Кроме того, уточняются особенности оформления листков нетрудоспособности (справок) в том случае, если у граждан, находящихся в самоизоляции, возникают заболевания или травмы.