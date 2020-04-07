Жители Земли в ночь с 7 на 8 апреля смогут увидеть редкое и красивое явление – Розовую Луну, пишет Daily Mail.

По данным источника, метеорологи обещают, что в этот раз она будет больше и ярче, чем когда-либо раньше, поскольку Луна будет находиться очень близко к нашей планете, а также способствовать хорошей видимости будет ясная погода и то, что воздух стал чище из-за карантина во многих странах в связи с коронавирусом.

Сообщается, что лучше всего Розовую Луну будет видно в предрассветное время в среду, 8 апреля (около 5.35 утра по минскому времени).

Луна будет казаться на 14% больше и на треть ярче обычного. Все это означает, что те, у кого есть телескоп, пара биноклей или очень хорошее зрение, смогут разглядеть на спутнике Земли различные детали (от равнин до следов столкновения с метеоритами).

ОНТ