Самолет с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Спецрейс из Пекина в Минск организовало белорусское посольство в Китае. В составе груза — экспресс-тесты, респираторы, медицинские маски, пульсоксиметры, медицинские защитные костюмы, защитные очки, инфракрасные термометры, одноразовые медицинские перчатки.

Помощь предоставили в том числе провинции и города, которые установили побратимские отношения с регионами Беларуси. В частности это провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай. Самолет доставил в Минск более 30 т груза.

Как сообщил 16 апреля корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, многие китайские компании, постоянно работающие в Беларуси, активно участвуют в мероприятиях безвозмездного предоставления медицинских изделий белорусской стороне. По состоянию на 15 апреля, общая сумма медицинской гуманитарной помощи, оказанной китайскими компаниями, составила около $1,64 млн.

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