2020 год объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб, поэтому мероприятия Всемирного дня здоровья 2020 года будут посвящены жизненно важной роли медицинских сестер и акушерок в охране здоровья людей во всем мире и необходимости укрепления сестринских и акушерских служб.

В течение всего дня 7 апреля в различных странах пройдут информационно-просветительские мероприятия в ознаменование Всемирного дня здоровья. Одним из главных событий станет выпуск Доклада о состоянии сестринского дела в мире 2020 года. Доклад будет содержать общую информацию о кадровом обеспечении сестринских служб в мире и будет способствовать научно обоснованному планированию работы по оптимизации вклада этой категории медицинских работников в повышение уровня здоровья и благополучия всех людей. В докладе будут намечены наиболее актуальные задачи в области сбора данных, ведения политического диалога, научно-исследовательской и информационно-разъяснительной деятельности, а также вложения ресурсов в развитие трудовых ресурсов здравоохранения в интересах будущих поколений. На 2021 году запланирован выход аналогичного доклада о кадровом обеспечении акушерских служб.

Задачи Всемирного дня здоровья-2020:

— побудить общественность по достоинству оценить работу медицинских сестер и акушерок и их вклад в оказание медицинской помощи;

— повысить привлекательность профессий медицинской сестры и акушерки в системе здравоохранения;

— мобилизовать поддержку и финансирование сестринских и акушерских служб;

— призыв к действию для широкой общественности.

Цените труд медицинских сестер и акушерок и выражайте им благодарность за вклад в охрану нашего здоровья. Широко пропагандируйте и укрепляйте роль и авторитет медицинских сестер и акушерок: это в конечном счете будет способствовать укреплению системы здравоохранения.

Для работников здравоохранения:

— проявляйте уважение к медицинским сестрам, акушеркам и другим коллегам;

— прислушивайтесь к их мнениям и учитывайте их предложения;

— вовлекайте медицинских сестер и акушерок в процесс принятия решений.

Что может сделать каждый из нас? Не забывайте благодарить медицинских сестер и акушерок.*

В государственном учреждении «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по рабочим дням (понедельник — пятница) работает «горячая» телефонная линия.

С 9.00 до 18.00 (перерыв на обед 13.00-14.00) по указанным телефонам можно получить следующую информацию:

— 8(0232)75-56-99 — по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разъяснения положений и применения норм Декрета № 7 и Общих санитарно-эпидемиологических требований;

— 8(0232)75-71-40 — по вопросам профилактики и организации обследования на ВИЧ/СПИД;

— 8(0232)33-57-29 — по вопросам формирования здорового образа жизни.

Горячая линия управления здравоохранения Гомельского облисполкома: 8(0232) 50-32-04.

Горячая телефонная линия Министерства здравоохранения Республики Беларусь: 8(017) 222-70-80.

В рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая» телефонная линия с заведующим поликлиникой М.Н. Бураковским. Свои вопросы вы можете задать по телефону 7-08-69 с 11.00 до 13.00.