Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Беларуси планируют в 2020 году собрать 1,1 млн т картофеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Что касается будущего урожая, в 2020 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется произвести 1,1 млн т картофеля, 624,3 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта и 170 тыс. т плодово-ягодной продукции», — рассказали в пресс-службе. Значительную часть данной продукции ежегодно производят в личных подсобных хозяйствах, потому общий урожай по стране будет значительно выше.

В сельхозорганизациях планируется посадить картофель на площади около 22 тыс. га. Под сев текущего года хозяйства полностью обеспечены семенами картофеля в объеме 132% к потребности.

Сев овощных культур открытого грунта запланирован на площади 4,6 тыс. га. Ежегодно производится порядка 2,5 млн саженцев плодово-ягодных культур. Посадка плодово-ягодных насаждений проводится в соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. В текущем году она планируется на площади 500 га. «За 2015-2019 годы в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах заложено порядка 3,3 тыс. га плодово-ягодных насаждений, а также более 90 га фундука (Брестская, Гродненская и Минская области) и 30 га грецкого ореха (Брестская область)», — отметили в министерстве.

В Беларуси за последние годы значительно расширился ассортимент выращиваемых овощных и плодово-ягодных культур. Он насчитывает более 40 и 30 наименований соответственно. В открытом грунте на промышленной основе выращивается репчатый лук, спаржевая фасоль, сахарная кукуруза, арбузы, дыни. «Выращивание бахчевых культур приобретает устойчивую тенденцию. В последние годы под бахчевые, преимущественно арбузы, в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах отводится 40-50 га. В 2019 году валовой сбор арбузов составил почти 700 т. Они выращивались в Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областях. В этом году к списку присоединится еще и Могилевская область — там под арбузы будет отведено около 20 га», — обратили внимание в Минсельхозпроде.

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