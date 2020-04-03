Геомагнитная обстановка в апреле будет разнообразной, сообщает interfax.by. Нас ждут, как магнитные бури средней силы, так и довольно ощутимый удар практически в самой середине месяца. Не забывайте, что в дни солнечной активности необходимо следить за питанием, пить больше воды, не перенапрягаться, можно заняться умеренной физической активностью.

Календарь магнитных бурь на апрель

7 апреля – легкая магнитная буря, которую ощутят лишь метеозависимые люди.

18 апреля – сильная магнитная буря, к которой рекомендуется подготовиться заранее. Постепенно переходите на более легкую пищу, лучше растительного происхождения. Почаще проветривайте жилье.

20 апреля – буря средней силы. Многие могут заметить у себя в этот день сонливость, трудности с концентрацией внимания. Постарайтесь отложить решение важных задач.

28 – 30 апреля – затяжная магнитная буря. Некоторые люди могут заметить, что стали более апатичными, уставшими от всего происходящего. Постарайтесь в этот день хорошенько проветривать помещение, пить больше воды и по возможности отдыхать.

Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Подобное явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.

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