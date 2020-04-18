Сегодня его выписали из Гомельской областной инфекционной клинической больницы. Уже по голосу слышно — бодрый, в приподнятом настроении, хотя процесс излечения был непростым. 50-летний Василий Григорьевич доволен, что болезнь отступила. Наш звонок застал его еще в клинике, где он провел три недели, из них пять дней — в реанимации.

— Привык быть все время в движении, среди людей. И вдруг на три недели оказаться взаперти… Людей не видишь, стены давят… Мне кажется, полная изоляция далась куда сложнее, чем реанимация, кислородная поддержка, капельницы,  вспоминает Василий Ноздрин. Его супруга лежит на этом же этаже, у нее легкая пневмония, но видеться нельзя: общаются только по телефону.

С чего все началось? Директор ОАО сам в недоумении — за границу не ездил, с приезжими не общался. Да и вообще болеть — это не про него. Не курит, ведет здоровый образ жизни. В молодости занимался борьбой, мини-футболом. Да и сейчас работа не кабинетная. ОАО «Новая нива» — самое крупное сельхозпредприятие в районе. Пять молочно-товарных ферм, небольшой свинокомплекс и 6,3 тысячи гектаров земли…

Первые симптомы болезни были у него такие: два дня держалась температура под 39. Дышать было трудно. На третий день Василий Григорьевич пошел к врачу. Поставили диагноз «двусторонняя пневмония», сразу же положили в реанимационное отделение Лельчицкой ЦРБ. До этого, говорит директор, пару раз в жизни болел бронхитом — воспалением легких никогда. У него взяли мазок на коронавирус, и через два дня, когда пришел положительный результат, перевезли в Гомель.

— Абсолютно спокойно воспринимал новости про новый вирус. Никакой паники по этому поводу не было ни дома, ни на работе. Поэтому, когда его нашли у меня, не стал так уж сильно волноваться. Но, конечно, переживал, что других за собой потянул, — сетует сегодня руководитель. — Многих уже отпустили. У некоторых диагноз подтвердился. Выздоровевшая главный экономист вышла на работу, начисляет зарплату. Вот-вот приступят к работе мой заместитель по животноводству, главный агроном, главный механик…

— Как шли дела в хозяйстве, пока вас не было в ОАО? Посевная ведь…

— Тяжеловато. Но они молодцы, справились без меня. А я все время на телефоне — финансовые, технические вопросы мне приходилось решать по звонку даже из реанимации.

— Вам можно сразу на работу выходить?

— Да, можно. Дождаться уже не могу. Поскорее бы! Медики говорят, что у меня теперь некоторое время будет сохраняться иммунитет к болезни. Хочу поблагодарить врачей (особенно своего лечащего Олесю Черноглаз), медперсонал, всех, кто помогал мне справиться. Это прекрасные специалисты, профессионалы, которым будут признательны все пациенты, уверен в этом.

Фото Людмилы ШТАРЕВОЙ

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