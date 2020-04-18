Сегодня его выписали из Гомельской областной инфекционной клинической больницы. Уже по голосу слышно — бодрый, в приподнятом настроении, хотя процесс излечения был непростым. 50-летний Василий Григорьевич доволен, что болезнь отступила. Наш звонок застал его еще в клинике, где он провел три недели, из них пять дней — в реанимации.

— Привык быть все время в движении, среди людей. И вдруг на три недели оказаться взаперти… Людей не видишь, стены давят… Мне кажется, полная изоляция далась куда сложнее, чем реанимация, кислородная поддержка, капельницы, — вспоминает Василий Ноздрин. Его супруга лежит на этом же этаже, у нее легкая пневмония, но видеться нельзя: общаются только по телефону.

С чего все началось? Директор ОАО сам в недоумении — за границу не ездил, с приезжими не общался. Да и вообще болеть — это не про него. Не курит, ведет здоровый образ жизни. В молодости занимался борьбой, мини-футболом. Да и сейчас работа не кабинетная. ОАО «Новая нива» — самое крупное сельхозпредприятие в районе. Пять молочно-товарных ферм, небольшой свинокомплекс и 6,3 тысячи гектаров земли…

Первые симптомы болезни были у него такие: два дня держалась температура под 39. Дышать было трудно. На третий день Василий Григорьевич пошел к врачу. Поставили диагноз «двусторонняя пневмония», сразу же положили в реанимационное отделение Лельчицкой ЦРБ. До этого, говорит директор, пару раз в жизни болел бронхитом — воспалением легких никогда. У него взяли мазок на коронавирус, и через два дня, когда пришел положительный результат, перевезли в Гомель.

— Абсолютно спокойно воспринимал новости про новый вирус. Никакой паники по этому поводу не было ни дома, ни на работе. Поэтому, когда его нашли у меня, не стал так уж сильно волноваться. Но, конечно, переживал, что других за собой потянул, — сетует сегодня руководитель. — Многих уже отпустили. У некоторых диагноз подтвердился. Выздоровевшая главный экономист вышла на работу, начисляет зарплату. Вот-вот приступят к работе мой заместитель по животноводству, главный агроном, главный механик…

— Как шли дела в хозяйстве, пока вас не было в ОАО? Посевная ведь…

— Тяжеловато. Но они молодцы, справились без меня. А я все время на телефоне — финансовые, технические вопросы мне приходилось решать по звонку даже из реанимации.

— Вам можно сразу на работу выходить?

— Да, можно. Дождаться уже не могу. Поскорее бы! Медики говорят, что у меня теперь некоторое время будет сохраняться иммунитет к болезни. Хочу поблагодарить врачей (особенно своего лечащего Олесю Черноглаз), медперсонал, всех, кто помогал мне справиться. Это прекрасные специалисты, профессионалы, которым будут признательны все пациенты, уверен в этом.

Фото Людмилы ШТАРЕВОЙ

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