Сметанно-шоколадное желе – полезный и вкусный десерт для всей семьи! Известно, что желатин — продукт натуральный, в его основе коллаген, а этот компонент точно не будет лишним в любом возрасте. Также в состав желатина входят важные аминокислоты, которые отвечают за эластичность соединительной ткани и хрящей.

Итак, пошаговый рецепт приготовления:

Шаг 1. 1 ст. л. желатина залить стаканом кипячёной воды комнатной температуры и дать постоять 20-25 минут;

Шаг 2. В глубокой ёмкости смешать 400 мл сметаны (15% жирности будет достаточно) и 6 ст. л. сахара;

Шаг 3. Желатин разогреть на медленном огне, постоянно помешивая, но не доводя до кипения;

Шаг 4. Желатин процедить и тонкой струйкой влить в сметану, также постоянно помешивая;

Шаг 5. Разделить полученный состав на две части. Одну часть (слой белого цвета) разлить в небольшие стеклянные ёмкости и поставить в холодильник застывать;

Шаг 6. В другую часть добавить 4 ст. л. какао-порошка, тщательно перемешать. Когда белый слой желе застынет, покрыть его вторым слоем с какао. Поставить в холодильник и дать застыть.

Секреты приготовления:

1. Сметану с сахаром необходимо прогреть до комнатной температуры, тогда горячий желатин не схватится в ней комочками;

2. Толщина и количество слоев желе зависит от вашего желания, настроения и времени!

Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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