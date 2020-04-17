Спасибо, доктор! Акции в поддержку медиков проходят на Будакошелевщине.

На неделе к ним присоединились работники Буда-Кошелевского центрального районного дома культуры, районных общественных объединений «Белая Русь» и Белорусский союз женщин.

Работники центрального районного дома культуры со вчерашнего дня шьют одноразовые защитные комбинезоны для Гомельский областных больниц. Сегодня к ним присоединились работники Уваровичского и Краснознаменского Домов культуры.

— За вчерашний день мы успели сделать выкройки и сшить только 10 комбинезонов. Но, уверена, набьем руку и дело пойдёт быстрее. Сегодня к концу дня, думаю, успеем сделать 40. Все, что сделаем, сразу же передадим в больницу. Завтра продолжим. Если понадобится, будем работать и на Пасху после обеда, — рассказала директор ЦРДК Галина Борисенко.

Активисты районных общественных объединений «Белая Русь» и БСЖ передали главному врачу Буда-Кошелевской ЦРБ Жанне Евтуховой микроволновки, чайники, халаты, кремы для рук, сладости, кофе и чай.